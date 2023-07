Guerras familiares que matan el valor de marca y por lo tanto de la empresa

En mi experiencia como asesor es una constante que los líderes familiares subestimen el impacto que las disputas familiares pueden tener en su empresa. Puede pensarse que estos conflictos son menores y se resuelven con el tiempo sin convertirse en un peligro real: nada más falso. Las polémicas dentro de una familia —sobre todo cuando implican lo económico— pueden hacer que aflore lo peor de cada persona, incluso en nuestros seres queridos. Hace tiempo llegó a mis manos la siguiente historia que puede ilustrarnos al respecto:

Cuenta una leyenda cherokee que un anciano muy sabio se reunía todas las noches con sus nietos alrededor de una fogata para contarles un sinfín de historias. En una ocasión el abuelo parecía nervioso, intranquilo, tanto así que sus nietos le preguntaron qué le sucedía. El hombre respondió a los niños: “Siento que pelean en mi interior 2 lobos: uno que busca venganza y solo sabe actuar con ira y violencia; el otro busca la paz, me induce a la compasión y la generosidad”. Los niños, asombrados, le preguntaron: ¿Y cuál ganará, abuelo? El anciano respondió con toda su sabiduría: “Vencerá aquel al que yo alimente con mis actos”.

En una empresa familiar, los líderes deben saber controlar al lobo del conflicto. Mantener el equilibrio es un trabajo continuo que requiere inteligencia emocional y una verdadera capacidad de gestión. Exploremos un ejemplo que ilustrará algunos aspectos que debemos cuidar en nuestras organizaciones.

El legado es un trabajo constante

José Sos amasó su fortuna como pionero en el envasado de alimentos. Arroz SOS se creó en 1902 y su fundador supo inculcar la visión de trabajo en sus hijos, quienes condujeron la internacionalización de la empresa, convirtiéndola en la empresa líder de su mercado en España y una de las más importantes a nivel mundial.

Sin embargo, la tercera generación no supo llegar a acuerdos sobre la administración de su legado y terminaron por conservar únicamente el 10 % de participación en la empresa. Un legado de más de 100 años es un gran logro, pero no puede sostenerse por sí solo hacia el futuro: la formación de los herederos sucesores, hacerlos parte de la organización es un proceso, no un acontecimiento instantáneo. Una familia que busca la continuidad debe realizar un trabajo exhaustivo para comunicar de manera efectiva y palpable los objetivos y valores que se tienen como empresa y como familia a las nuevas generaciones.

Sin diálogo no hay éxito

Parte de los conflictos de la empresa comenzaron porque eran numerosas las voces de las familias herederas en el gobierno corporativo y no encontraron el camino del diálogo. Un claro ejemplo de esa falta de comunicación es que no hubo adaptación a las nuevas condiciones de mercado y la empresa fue superada en España por Herba. En el pasado, Arroz SOS siempre se destacó por la innovación en su publicidad, estrategia que desapareció en estos momentos cruciales.

Cuando existe un liderazgo adecuado, no hay miedo a explorar nuevos caminos, nuevas propuestas. Un gobierno corporativo y un consejo de administración que realmente represente a los accionistas familiares será un espacio para el diálogo, es decir, puede discutirse, para bien, el camino que debe seguir la empresa.

El precio de no enfrentar los conflictos

La indecisión familiar para administrar la empresa condujo a que la familia Sos perdiera todo con el fraude hecho en 2009 por los socios que poseían la mayoría de las acciones de la organización y con quienes sostuvieron un largo proceso legal. Vicente Sos, nieto del fundador, intentó recuperar la compañía, pero ya era demasiado tarde para evitar el desastre.

Una familia empresaria puede optar por vender su compañía o tener una participación menor, como en el caso de Arroz SOS. Para ello es necesario contar con las herramientas adecuadas para tener un verdadero control de la organización y contar con una correcta rendición de cuentas y un adecuado consejo de administración que incluya en composición consejeros independientes que ayuden a cuidar los intereses de todos los accionistas y terceros interesados, que aporten valor y que vigilen que riesgos no se materialicen con una adecuado seguimiento y monitoreo de los mismos con el apoyo del comité de auditoría, riesgo y cumplimiento como el fraude que ocurrió en esta empresa familiar.

Este caso en particular es solo una pequeña muestra de lo que ocurre o puede suceder en las empresas familiares Mexicanas, por el simple hecho de no haber tomado oportunamente las decisiones adecuadas de institucionalizar la empresa e implementar un buen gobierno corporativo y de igual forma por la falta de un protocolo familiar que ayude a regular la relación familia empresa y a la resolución de problemas antes de que se conviertan en casos legales, con sus correspondientes consecuencias para la continuidad de la empresa y la unidad y armonía familiar.

Las guerreas por el poder pueden acabar separado a la empresa y la familia, como ocurrió con la familia Dessler y como el hecho de los hermanos y herederos no se pusieran de acuerdo los llevo a competir desde dos marcas diferentes Adidas y Puma.

Otros pleitos hacen que los accionistas abandonen el barco, que la empresa se debilite y que incluso acabe desapareciendo. Revisen en sus ciudades, estados o país que casos se han presentado y las causas que los originaron para estudiarlos y aprender de ellos y evitar caer en lo mismo.

Un simple conflicto puede convertirse en una verdadera batalla para una familia empresaria. ¿Qué está haciendo tu compañía para evitar estás problemáticas?

