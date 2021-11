Guía para comprar maquillaje sin vaciar tu monedero

Según la World Federation Direct Selling Association (WFDS), México se posicionó en 2020 como el octavo país con mayores ventas directas al por menor de artículos de belleza y cuidado personal con 6,005 millones de dólares; y de acuerdo con el Estudio de Venta Online 2021 de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), las categorías preferidas para comprar por canales digitales son comida a domicilio, productos de moda, belleza y cuidado personal. Sí…en México muchas y muchos amamos el maquillaje y comprar toda clase de productos para consentirnos.

Si tú, como yo, eres amante del skin care, el maquillaje y quieres saber cómo hacer de forma estratégica estas compras que nos hacen taaan felices, prepárate porque en +Dinero entrevistamos a Fernanda Rosas, cofundadora IDIP, escuela de maquillaje e imagen personal y la única en Latinoamérica con la Certificación Internacional IMA (International Makeup Association) para conocer sus mejores tips.

La pandemia impulsó el cuidado personal, estas son las tendencias

“Algo que sucedió en la industria del maquillaje es que nos dimos cuenta de que con dos o tres cosas básicas podemos sobrevivir, pero también es cierto que hubo un auge en todo lo que tiene que ver con skin care (cuidado de la piel). La gente ha aprovechado este tiempo para cuidarse más el cuerpo y el rostro. Yo veo dos tendencias en ese sentido, la utilización de productos saludables y benéficos para el cuerpo, lo que se llama clean beauty; y lo que conocemos como skinmalism que es tratar de cuidarte la piel y hacer tu rutina de belleza con la menor cantidad de productos. En cierto sentido, muchas caímos en la cuenta de que podemos ahorrar y no tener rutinas tan largas”, explica.

Como indica la especialista, lo básico en una rutina de belleza de skin care incluye un jabón limpiador, agua micelar, algún suero adecuado a tus necesidades (puede ser de ácido hialurónico, vitamina B o C), una crema hidratante y una crema de contorno de ojos. Tu rutina también debería incluir un protector solar, en el mercado hay muchos productos que son 3 en 1, por lo que tienes protector solar, crema hidratante y algún tratamiento extra dentro del mismo producto.

Digamos que, si eres fan de estos productos de belleza NIVEL 1, o sea te gustan, pero no te quieres complicar y buscas algo muy básico, eso es lo que deberías tener en tu lista de compras.

Fernanda sugiere optar por un protector solar que tenga color para que te sirva también como base de maquillaje y no olvidar el uso de un producto de limpieza para la noche.

“En la parte de maquillaje, si no te gusta maquillarte mucho, basta con que tengas una crema con color o un protector solar con color, de esa forma tendrás un beneficio 2 x 1. Otro de los básicos es la máscara de pestañas, rubor para dar color a la piel y algún labial”, detalló Fernanda Rosas.

Tips para las que a veces compramos con locura

¿Y para las fanáticas del maquillaje NIVEL INTERMEDIO?

“Aquí hablamos de personas que le van a dedicar un poco más a su rutina; en este caso les recomiendo buscar una base de maquillaje adecuada para su tipo y tono de piel; un corrector para eliminar las ojeras; el blush (rubor); algún labial; máscara de pestañas; y adicionalmente podemos incluir las sombras. Les recomiendo buscar alguna paleta de sombras para tener variedad, en lugar de comprar sombras individuales. Las de tonos neutros, como diferentes tonos de café, son ideales. Igual de importante es que la paleta tenga tonos mate, ya que son la mejor base para desarrollar un buen maquillaje de ojos”, dijo la directora de IDIP.

¡Ojo, amantes de los brillitos!

La especialista en maquillaje sugiere tratar de no escoger paletas de sombras que sean completamente brillantes, ya que las sombras satinadas solo deben aportar un toque dentro del look de maquillaje. Comprar una paleta que tenga todas las sombras brillantes podría crear efectos no muy positivos en tus ojos en cuanto a la forma.

“Yo buscaría una paleta de sombras que tenga tonos neutros como cafés, dorados, champaña, rosas, pues son tonos que le van muy bien a todas. También es importante la base de maquillaje y el polvo traslúcido para sellarla y que dure más. Para la aplicación de los productos considera una brocha profesional, pero no tienes que comprar un superkit, con las básicas estarás bien”, aseveró.

Si no tienes ninguna todavía, pon en tu lista de compras una brocha lengua de gato plana o brocha stippling para la base, un cepillo para las cejas, una brocha para polvos (para el rubor y el polvo traslúcido), y dos o tres brochas para los ojos. La diferencia entre ellas es que unas sirven para recoger mejor el color de la paleta y aplicarla en el párpado y las otras ayudan a difuminar.

Ahora bien, si eres de las fanáticas que compra cuanto producto lanza tu marca favorita y no estás dispuesta a dejar pasar ningún nuevo producto, Fernando Rosas te da algunos consejos para darle un respiro a tu cartera.

“La verdad es que muchas veces compramos solo por el gusto de tener esos productos. Lo que te diría es que para no gastar de más realmente hagas un análisis profundo, por ejemplo, ya tienes tres paletas de sombras, pero quieres la que acaba de salir porque tiene una sola sombra genial que te falta. Piensa si la estás comprando por necesidad o porque es una especie de lujo nada más”, señala.

Como dicen…de la moda, lo que te acomoda.

Quizá puedes ver en un tutorial el labial más lindo y con un solo clic ponerlo en tu carrito de compras, pero mejor tómate un momento y considera que en la elección de productos y colores tienen muchísimo que ver tus características personales: tu tono de piel, tu forma de cara y de ojos y tu colorimetría.

Tomar un curso para aprender a conocerte y aprovechar tu belleza única sería idóneo, aunque también puedes guiarte con algunos tutoriales. El punto es que aprendas a dominar el arte de conocerte para que la próxima vez que compres productos de cuidado de la piel y maquillaje lo hagas porque te quedan perfectamente a ti, no a alguna modelo o influencer.

¿Dónde es mejor comprar maquillaje en el supermercado en tiendas departamentales o especializadas?

En opinión de Fernando Rosas, lo más conveniente es poder tener la prueba del producto, abrirlo y probarlo porque eso ayuda mucho a que tu compra sea más certera. Si puedes asistir a tiendas que te ofrecen esta oportunidad está magnífico, lo cual no significa que solo ahí puedas acceder a productos de calidad.

Existen marcas de consumo masivo con excelente tecnología y desarrollo detrás, por ejemplo, paletas de sombras que pigmentan muy bien o máscaras de pestaña buenísimas; igual que existen marcas más costosas con otros atributos interesantes para ofrecer. La clave está en probar y decidir con base en eso. Otra opción es buscar en YouTube reviews de los productos que te interesan en los canales de bloggers.

“No olvides que es importantísimo conocerte, tener claros tus gustos, tus necesidades, tu tipo de piel, de cara y de ojos. De lo contrario, eso te hace tomar una mala decisión sobre algún producto que, al final, más que inversión se convertirá en un gasto”, concluyó.

