Guía para iniciarte como inversionista

“En el mercado de valores tenemos esta frase en latín dictum meum pactum que significa ‘mi palabra es mi contrato’”, comenta Gerardo Aparicio, director de cultura financiera de Grupo Bolsa Mexicana de Valores, en entrevista con +Dinero de Forbes México.

En cierto sentido, cuando esa palabra te la estás dando a ti mismo(a), tú determinas si lo lograrás…o no.

Estamos en el segundo mes del año y hemos pasado el día de dar regalos para demostrar nuestro amor a los demás. Si estás leyendo esto, seguro es porque quieres darte amor a ti mismo(a) haciendo una inversión no solo de dinero, sino también de reflexión y apapacho personal.

¿Por dónde empezar?

“Empezaría por la parte de tomar la decisión y llevarla a cabo. Invertir es una muy buena opción que hay que hacer más temprano que tarde porque conforme pasa el tiempo en el mercado de valores mexicano es cada vez más sencillo gracias a las herramientas tecnológicas y elementos de seguridad. Hoy sabemos que invertir es una oportunidad muy asequible; a partir de los 100 pesos se puede tener un contrato de inversión con alguna de las casas de bolsa en México”, asevera el especialista.

¿Sabías que solo necesitas disponer de 5 o 10 minutos para aperturar un contrato de inversión?

Establecer tus objetivos de inversión es la clave para no quedarte a medio camino

Saber para qué quieres invertir es fundamental, no puedes hacerlo solo porque te han dicho que es algo bueno.

Si no tienes la claridad de porqué vas a invertir, a mediano plazo estarás tirando la toalla.

“La inversión exige una cantidad de esfuerzo, sacrificios, de claridad de tus objetivos porque estás renunciando a un consumo el día de hoy por un bien mayor mañana. Si no tienes esa claridad, a corto, mediano o largo plazo puede provocar que renuncies al hecho de invertir”, afirma Gerardo.

De ahí su recomendación de tardarte todo lo que necesites para establecer tus objetivos de inversión. Y recuerda, cuando haces ese acuerdo contigo mismo(a), lo revistes de un grado de relevancia mayor: estás haciendo una promesa con alguien muy relevante.

“Tu establecimiento de objetivos es lo que te va a dar energía cuando lo necesites”, afirma el director de cultura financiera de Grupo Bolsa Mexicana de Valores.

Ahora bien, si te comprometes a abrir un contrato de inversión, también comprométete a usarlo y suministrarle una cantidad constante de recursos.

Esa es otra parte importante del proceso de alguien que quiere convertirse en inversionista. Debes de ser muy disciplinado(a) para fijar fechas y recursos específicos para inyectarlos a tu cuenta de inversión de forma periódica.

Hay que procurar tener esos deadlines y flujo de efectivo para trasladarlos a tu cuenta.

¿Y cómo le hago si apenas llego a la quincena?

Para poder invertir primero necesitas habituarte a hacer un presupuesto. Necesitas establecer tus ingresos y gastos netos.

Si al hacer este ejercicio de comparar lo que ganas vs lo que gastas y tienes un saldo negativo, ¡no te sientas mal! Habrás dado un gran paso: sacaste esa información de la inconsciencia y ahora eres consciente de los cambios que necesitas hacer para no quedarte corto durante el mes.

Define qué tipo de gastos puedes ir reduciendo, qué situaciones no son urgentes para poder vivir hasta igualar tus ingresos a tus gastos para después, vivir con menos de lo que ganas e invertir ese excedente para ahorrar y luego convertirlo en una inversión.

Ve conociendo el mercado, paso a paso…no quieras correr

Una vez que tienes listo todo lo anterior, hallarás un mercado de valores con una amplia cantidad de alternativas de inversión (bonos, acciones, en México y en el extranjero) que irán de la mano con tus objetivos y la cantidad de dinero que tiene tu cuenta.

Para Gerardo Aparicio, la inversión poco a poco se convierte de una decisión a un estilo de vida. Es cuestión de empezar y comprometerse con uno mismo.

“Se convierte en un estilo de vida porque con el paso del tiempo, no solo vas conociendo los instrumentos disponibles en el mercado, sino los actos humanos que van impactando y fortaleciendo tu cuenta de inversión. De esa forma, te enfrascas en un viaje interminable y son tantas las ventajas y beneficios que te da una cuenta de inversión que difícilmente lo puedes dejar en el futuro”, afirma el especialista.

Los requisitos básicos para empezar a invertir

En la mayoría de las casas de bolsa necesitarás tres cosas para abrir tu contrato (pueden llegar a ser 4 o 5 dependiendo de la casa de bolsa que elijas):

Identificación oficial

Comprobante de domicilio

Cuenta de débito

¿Sabías que a partir de los 15 años puedes tener un contrato de inversión directo en México? Incluso un niño de un año puede tenerlo; pero necesitará un tutor.

“Se te otorgará un contrato de intermediación bursátil a nombre de la casa de bolsa elegida; debes verificar que esté a tu nombre, que esté bien escrito, que tus datos generales sean correctos (RFC, CURP, email) y necesitas establecer a tu(s) beneficiario(s) para que en el caso de que algo sucediese esa persona(s) pueda(n) reclamar los recursos”, explica el directivo de Grupo Bolsa Mexicana de Valores.

¿Con cuánto dinero puedo empezar a invertir?

“Si bien con las casas de bolsa puedes empezar a hacerlo a partir de 100 pesos, una meta que puedes fijarte para tener una mayor cantidad de alternativas de inversión es hacerlo con 10,000 pesos. Eso ya te abre una cantidad importante de alternativas locales e internacionales”, detalla Gerardo Aparicio.

Y por último, nos dice cómo pasar de inversiones pequeñas a otras más grandes:

“Si, por ejemplo, tengo 50,000 pesos ahorrados, no abriría un contrato de 50 mil, abriría uno de 10, probaría la ida y vuelta de la plataforma, qué tan cómodo me siento de que todos los días me estén llegando notificaciones o que mi saldo sea de 10,500 pesos y al siguiente segundo sea de 10,300 pesos. Necesitas habituarte al hecho de habitar en un ámbito tecnológico financiero; si te agrada, puedes empezar a invertir más dinero. Lo importante es que te sientas tranquilo, una inversión no tiene porqué quitarte el sueño, todo lo contrario. Como todo ser humano en la vida, necesitamos empezar a gatear, luego caminar para luego aventarnos buenas carreras”, finaliza.

