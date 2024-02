Haz las paces con tu Reporte de Crédito y ¡que viva el amor!

No hay que estar peleado con nadie: ni con tu amorcito, ni con tus amigos o familiares, ni con tu Reporte de Crédito y tu Mi Score de Buró de Crédito.

En todas las relaciones, incluidas las crediticias, la confianza es clave. Para saber cuánta confianza generas ante los ojos de los otorgantes de crédito para así enamorarlos y que sí te presten con las mejores condiciones está Mi Score de Buró de Crédito.

Mi Score ilustra tu estado crediticio en un solo número. Esta cifra es dinámica; cambia según las decisiones en el manejo y pago de tus créditos que se registran, mes a mes, en tu Reporte de Crédito.

Mi Score se ilustra en un velocímetro, como el de los coches, en donde la puntuación más baja es de 413 puntos (color rojo que es no satisfactorio) y la máxima es de 754 (color verde que significa excelente). Esta puntuación describe la probabilidad de que vayas a tener un atraso de pago de 90 días o más en el próximo año; a mayor puntuación menor es el riesgo.

Si no sabes el por qué tienes la puntuación que indica tu Mi Score, las claves las puedes encontrar dentro de tu Reporte de Crédito Especial. Para mejorar la calidad de tu reporte, y por ende subir tu puntuación de Mi Score, aconsejo lo siguiente:

1. Pagar por lo menos el mínimo y a tiempo en todos los créditos; si se tiene algún retraso a parte de ponerse al corriente, hay que continuar con una racha positiva de pagos para que la tendencia de pago cambie claramente.

2. No consumir todas nuestras líneas de crédito: Si tienes tus tarjetas de crédito hasta el tope, o incluso sobregiradas, esto quiere decir que tendrás que destinar mayores recursos para pagarlas, dejando menos dinero disponible para hacerle frente a un nuevo financiamiento. Por ende, es importante no vivir de las tarjetas.

3. Mejorar la capacidad crediticia: en caso de que tengas créditos que no utilices puedes liquidarlos y cerrarlos para liberar capacidad crediticia.

4. No pidas créditos por todos lados en un lapso corto de tiempo: Cada vez que se solicita un crédito, esto se refleja en tu reporte; tener muchas consultas en poco tiempo, afecta la cifra de Mi Score porque quienes manejan bien sus créditos no está buscando constantemente y por todos lados nuevos créditos. Si requieres consejos específicos para tu caso en particular, Buró de Crédito te ofrece gratis el servicio llamado Tu Asesor en su página web.

* Wolfgang Erhardt es vocero nacional de Buró de Crédito, vocero de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Burós de Crédito, y autor del libro “¡Quiero un crédito! Cómo obtenerlo y conservarlo”. Twitter: @WolfgangErhardtLinkedIn: Wolfgang Erhardt

Las opiniones expresadas son solo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

