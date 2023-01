Inversiones: las razones para no temerle (tanto) a una recesión de EU

El 2022 fue malo para los inversionistas. No hubo refugio en el mercado de capitales ni en el de bonos. Las principales plazas bursátiles tuvieron su peor desempeño desde 2008. Y aunque aún es prematuro saber cuál será el rumbo de la inversión en 2023, hay ciertas señales que dejar ver que será mejor que el del año pasado.

El mal desempeño de los portafolios de inversión se debió, en gran parte, a los efectos de las acciones tomadas por los bancos centrales en su intento por controlar la inflación, la situación bélica en Europa y la desaceleración en la actividad económica de China ante el repunte del Covid, de acuerdo con Gabriela Soni, head of Investments Strategy, de UBS México.

El 2023, dijo, será un año de inflexiones en términos de inflación, política monetaria y crecimiento económico, y si bien en los próximos meses se esperan aumentos en las tasas de interés, serán menores debido a que la inflación ha empezado a ceder.

“Hablar de moderación en la inflación en Estados Unidos ha ayudado a que los inversionistas crean que la Fed ya no subirá las tasas tan agresivamente. Sí seguirán subiendo, pero ya no a nivel de 50 puntos base, si no que probablemente en febrero habrá un incremento de 25 puntos base y en marzo otros 25, y se acabó el ciclo de alzas”, afirmó Soni durante el noveno encuentro para inversionistas y Family Offices en México.

La especialista incluso anticipó que los inversionistas podrían prever recortes a las tasas hacia fines de este año.

¿Y la recesión? ¿Y el tipo de cambio?

La especialista en inversiones del banco de origen suizo reconoció que el panorama aún no es claro, especialmente por el temor de que Estados Unidos entre en recesión y que sus efectos a nivel global y, especialmente, en las inversiones; dependerán de su intensidad.

En caso de una recesión severa, se incrementará el temor al riesgo y con ello el apetito por activos de refugio como el dólar.

“La probabilidad de una recesión severa todavía es delicada… Si adelante surgen malas noticias, ya no ocurrirá lo de semanas atrás en el sentido de que eran malas noticias para el dólar; por el contrario, esas malas noticias ocasionarán el incremento en la aversión al riesgo y que el dólar se fortalezca”, anotó.

Pero de ser el caso sería un episodio de corta duración, toda vez que el eventual empeoramiento de la economía estadounidense llevaría a la Fed a recortar tasas y “parar la sangre”, lo que restaría el atractivo de invertir en dólares.

El efecto sobre el tipo de cambio no se haría esperar; sin embargo, Gabriela Soni no prevé que regrese a niveles por encima de los 20 pesos por dólar.

“Nuestra expectativa es que se vaya a 19.5 probablemente hacia junio, y probablemente a 19.70 para finales de año; pero vemos difícil que llegue a niveles de 20 que teníamos hasta hace tiempo, a no ser que la recesión en Estados Unidos venga muy severa, que no es nuestro escenario base, el nuestro es una recesión baja”.

Fuera de México

Mariano Capellino, CEO y fundador de INMSA, planteó el rol del sector inmobiliario en una estrategia de inversión en periodos de incertidumbre económica y alta inflación.

Recordó que a inicios de 2022 el mercado estadounidense vivió una bonanza que fue diluyéndose conforme aumentaron las tasas de interés; lo que contribuyó en la caída anual de 35% en ventas y en un alza en las rentas para una población que lidia con altos precios en productos y servicios.

“Muchos inversionistas que se anticiparon y pudieron salir del mercado a finales de 2021 o primer trimestre de 2022, fueron los grandes ganadores y tomaron ganancias elevadas para mantener liquidez y esperar un nuevo momento y oportunidades en Estados Unidos o Europa, donde las tasas de interés subieron de forma gradual y poco más tarde. Si miramos los 200 fondos más grandes de real estate, veremos como gran parte de ellos migraron sus capitales desde Estados Unidos a Europa”, agregó.

Para este año, Capellino anticipa una situación compleja para el real estate del vecino país y oportunidades del otro del Atlántico. En el mercado estadounidense el valor de la renta de los activos no es suficiente para lidiar con las altas tasas de interés en hipotecas. “El mercado se seguirá contrayendo”.

Sin embargo, en Europa y especialmente en España, se anticipan apreciaciones a partir del 2024. “Es una gran oportunidad porque hay muchos inventarios en los bancos y, ante el temor de que estos sigan aumentando, los fondos podrían entrar con grandes descuentos. Particularmente vemos oportunidades en retail, logística y turismo”, mencionó.

José Trueba, Cross Border Solutions director de Amicorp México, coincidió en ver a Europa como un destino favorable para la inversión en real estate y con miras a obtener rentas más atractivas.

Expuso que una persona con un inmueble en Estados Unidos comprado antes de 2021, ahora puede tener una renta mayor al 40 o 50% dependiendo la ubicación. “Es volver a lo básico… al final los inversionistas migran a Estados Unidos o Europa” como estrategia para diversificar riesgos.

