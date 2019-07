La automatización no desaparecerá empleos, eliminará tareas repetitivas y aburridas

Algunas mitos sobre el futuro del trabajo han definido que el fin de la mano de obra en las industrias llegará con la adopción de nuevas herramientas tecnológicas como la Inteligencia Artificial, el Machine Learning o la automatización. Sin embargo, esto se ha concebido de una manera errónea, sobre todo en economías en donde la tecnología es carente o su aprendizaje y adopción son relativamente lentos.

Para esto, es necesario pensar más rápido y actuar de igual manera. Ya no basta con esperar a tomar decisiones lenta y metódicamente ya que la tecnología avanza de manera desmesurada y quien se adapte antes, será quien pueda tener mejores resultados.

“Está pasando demasiado rápido, y no se puede hacer paso a paso. Por ejemplo, el aprendizaje en otros países como China o algunos en Asia se está dando muy rápido, tenemos que aprender de ellos”, dijo Mia de Jujiper, SVP Strategic Advisor de Salesforce.

Para Rafael Ramírez de Alba López, del IPADE Business School, esto va de la mano con la adopción que hagan las empresas con la tecnología y más que un tópico que elimine los empleos o disminuya la mano de obra, se verán beneficiados por la erradicación de tareas repetitivas y aburridas.

“La automatización no elimina empleos, elimina tareas repetitivas, aburridas, las empresas deberán entender que se trata de hacer más con menos y esto los hará más productivos”, dijo el profesor del IPADE.

En el marco del Emtech Digital Latam, que se lleva a cabo en la Ciudad de México, la directiva dijo que de hecho esta llamada revolución 4.0, está sucediendo más rápida que otras. Detalló que mientras otros cambios sociales se dieron a menor velocidad, este avance tecnológico ha tomado un rumbo más apresurado.

“Se están dando los cambios rápidamente en comparación con otros movimientos anteriores como la última revolución industrial, pero ahora estos cambios se han dado todos juntos y debemos aprender y actuar rápidamente”, señaló.

La directiva ejemplificó con el trabajo de empresas como Amazon o Rent que están llevando a cabo ya la realización del trabajo de la Inteligencia Artificial con sus procesos.

“El primer ejemplo es Amazon Go, lo interesante es que esta empresa vio lo que más odiábamos hacer. Ir al super, formarnos, todo esto y lo que hizo fue enfocarse en el consumidor y cliente o lo que hace Rent, una firma que renta ropa para fiestas por cierto tiempo. Lo interesante es que no solo los millennials lidian con esto, no quieren comprar las cosas, solo quieren tener algo por un momento, como Airbnb, rentar un coche, etc, esto es lo que envuelve la Inteligencia Artificial”, señaló Jujiper.

