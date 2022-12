La muralista que brilla en Qatar: Eva Bracamontes

Eva es originaria de Veracruz. Ella estudió Diseño y Comunicación Visual en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Ha pintado en los muros de casi una veintena de países. También ha participado en diferentes festivales en Europa, Asia, África y Latinoamérica. Es creadora del Festival Internacional de artistas e investigadoras del arte urbano, CIMU. Y hace algunos meses fue elegida para pintar un mural en Qatar, con motivo del mundial de fútbol.

“Hace año y medio, la embajada de México en Qatar, en colaboración con algunas instituciones culturales, decidieron gestionar un proyecto cultural […] También el INAH y el Conacyt estuvieron involucrados en hacer una selección de artistas mexicanos. En principio, íbamos a ir todos; después, el proyecto fue tomando otro rumbo. Finalmente, la villa cultural de Qatar […] decide apoyar este proyecto y llevar sólo a un artista”. La artista seleccionada fue Eva.

Ella estuvo en tierras árabes aproximadamente medio mes. Pintó por seis días un muro de 10 por ocho metros. “No es muy grande, pero fue interesante […] Lo que ellos decidieron que se plasmara, a diferencia de otras propuestas que envié, fue un juego de aves nacionales de México y de Qatar. Fue lindo, porque pues, obviamente, dentro de la migración compartimos muchas aves toda Latinoamérica […] Para Qatar, el ave principal es el halcón, y en un lado está el águila. Alrededor está una serie de aves de diferentes especies, y están jugando fútbol. Me gustó porque no involucra a personas o personajes, sino la multiculturalidad”.

La artista cuenta que haber estado en Medio Oriente le abrió el corazón y la percepción con respecto a la cultura, porque suelen existir prejuicios sobre la región. “Creo que es de los países donde me he sentido más segura, sino el que más […] Un nivel de seguridad que nunca había experimentado […] Siento que me hizo replantear mucho frente a los pensamientos occidentales que tenemos”.

Al inicio de su carrera, Eva se enfocó mucho en la figura femenina: “Rostros femeninos de personas que voy conociendo en mi camino. Mujeres que, hasta cierto punto, me enseñan, que están como muy empoderadas”. No obstante, agrega, los niños se han convertido en una parte importante de su obra, porque son un grupo que requiere atención e impulso. Requiere que se les muestre la existencia de otras actividades y profesiones, dice.

Eva Bracamontes. Foto: © Karina Hernández

“Me encantaría conocer todo el mundo. Todos los países tienen unas cosas extraordinarias. Hace poco visité Haití. Y pensaba, ‘es el país más pobre de América Latina’. Me contaban como lo negativo, y, por el contrario, es un país donde la gente es maravillosa, tiene tanto que ofrecer, y la gente es muy inteligente […] Poder conocer cualquier rincón me parece genial, porque cambia la perspectiva”.

Eva no suele planificar demasiado. “Llevo las riendas de mi vida. Hay cosas que no puedo controlar. Prefiero como ir viendo qué sucede, y si tengo ganas de hacer algo, lo hago”. La muralista recién estuvo trabajando en Haití, Estados Unidos, Atenas, España y Qatar. En Madrid participó también en un festival internacional y actualmente se encuentra en Guadalajara.