La voz, el rasgo distintivo de Stephen Hawking que no quiso cambiar

Reuters. – La voz computarizada de Stephen Hawking era conocida por millones de personas en todo el mundo, un acento robótico que de alguna manera contribuyó al profundo impacto que tuvieron los secretos cosmológicos que reveló.

La tecnología detrás de su forma de comunicarse mejoró con los años, lo que le abrió la posibilidad de sonar menos como una máquina, pero Hawking insistió en mantener el sonido original porque lo había hecho suyo.

El reconocido físico teórico, que falleció el miércoles a los 76 años, perdió su capacidad de hablar hace más de tres décadas como resultado de una traqueotomía relacionada con complicaciones de la enfermedad de la neuronal motora que se le diagnosticó a los 21 años.

Posteriormente, le dijo a la BBC que después de la operación había considerado no respirar para suicidarse, pero que el reflejo de aspirar era demasiado fuerte.

PUBLICIDAD

Hawking comenzó a comunicarse nuevamente usando sus cejas para indicar letras en una tarjeta.

Fue Martin King, uno de sus colegas en la Universidad de Cambridge, quien lo puso en contacto con la empresa estadounidense Words Plus, que había desarrollado un programa que permitía al usuario seleccionar palabras usando un pulsador manual, según un reporte de 2014 de la revista Wired.

El software estaba vinculado a un sintetizador de voz, que convertía el texto de Hawking en lenguaje hablado.

En 1997, el fabricante de chips Intel Corp mejoró el sistema de comunicación de la computadora de Hawking y en 2014 perfeccionó la tecnología para que Hawking pudiera comunicarse de forma más rápida y fácil.

El sistema usó algoritmos desarrollados por SwiftKey, una compañía de software británica adquirida por Microsoft y conocida por la tecnología de predicción de texto que usan los teléfonos.

El ingeniero de software Joe Osborne dijo que pronto se dio cuenta del impacto que el lenguaje natural y la tecnología de inteligencia artificial de SwiftKey podrían tener en la comunicación de Hawking.

“Siempre fue difícil no tener un complejo de héroe cuando empiezas a trabajar con alguien así”, dijo el miércoles.

“Era un tipo bastante ingenioso, hacía chistes por montones. Pero con sus antecedentes podíamos hablar sobre algunos de los modelos matemáticos que subyacen (al programa)”.

Según Osborne, Hawking no era el usuario común de SwiftKey.

“Te das cuenta de la cantidad de comunicación que existe cuando pasas tiempo con él”, dijo.

Hawking entregó conferencias y otros textos para ayudar al algoritmo a aprender su habla, con lo que pudo predecir la palabra que quería usar simplemente ingresando el 10 o 15 por ciento de las letras.

Pero a pesar de las actualizaciones del software, una cosa se mantuvo constante: la voz.

Hawking se quedó con el sonido del primer sintetizador de voz de 1986, un sonido que le ayudó a consolidar un lugar en la cultura popular.

La voz se usó en episodios de “Los Simpson” y “Futurama”, en “Star Trek: The Next Generation” -cuando Hawking apareció como un holograma- y fue sampleada por Pink Floyd para su canción “Keep Talking” en el disco “Division Bell” de 1994.

Hawking comentó en su página de internet que la voz con sonido robótico fue “descrita de muchas formas: escandinava, estadounidense o escocesa”.

“Sigo con ella porque no he escuchado una voz que me guste más y porque me identifica”, dijo en el 2006.

También puedes leer: Stephen Hawking, la mente que desentrañó los secretos del espacio y el tiempo