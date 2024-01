Las 6 señales de que el fundador de una empresa familiar es tóxico

“El arte de vivir implica saber cuándo aferrarse y cuándo dejar ir”. Havelock Ellis

El fundador es una figura por demás importante en una empresa familiar. Tradicionalmente, esta persona funge como accionista mayoritario, director general, presidente del consejo y, además, como cabeza de familia. Por sus manos y ojos pasan todas las decisiones importantes; nadie conoce el negocio como él, de cabo a rabo; es el primero en llegar y el último en retirarse.

Bajo sus hombros descansa la estabilidad del negocio… y si mañana, por cuestiones del destino, fallece, es muy probable que la empresa se venga abajo. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), siete de cada 10 empresas no llegan a la segunda generación. Por eso es tan importante que los fundadores reconozcan la importancia de institucionalizar su empresa y sentar las bases de gobierno corporativo.

Tomemos un caso famoso como ejemplo. ¿Qué sucedió con Cemex cuando falleció Lorenzo Zambrano, líder emblemático, presidente del consejo y director general? Poco o nada, pues el Consejo tenía ya contemplado dicho escenario. Toda empresa familiar puede aprender de esta lección. Un paso fundamental es que el mismo fundador reconozca, así como lo hizo el ingeniero Zambrano, que no puede ser insustituible. Por tanto, es importante que identifique los rasgos que caracterizan al fundador tóxico:

1. No tiene otras ocupaciones o intereses además del negocio. El fundador teme dejar la empresa porque no tiene claro qué hacer con su vida después del retiro. Siente que la pérdida del control es pérdida de poder, de respeto, porque toda su vida existe a través del negocio. Al no tener nada que anhelar al momento del retiro, prefiere aferrarse a su posición de manera indefinida.

2. No le gusta delegar. Fundador y empresa son prácticamente la misma entidad. El fundador suele manejar, casi de forma exclusiva, el reparto del dinero y la información, lo que le da el poder. Tiene las relaciones, los contactos, y solo por su influencia es que su empresa vende. Los empleados más antiguos ya establecieron algún tipo de vínculo sentimental con él, una gran lealtad y confianza, así como proveedores y clientes, mismos que deciden retirarse cuando el fundador fallece, pues no confían en la persona que ha venido a sustituirlo.

3. Vive al día. Es decir, no tiene tiempo de pensar en prepararse para los problemas del futuro, está demasiado involucrado en la operación. Por lo tanto, no piensa en invertir en gobierno corporativo, no se preocupa por crear un plan de sucesión, no tiene tiempo para entrenar al futuro sucesor para que tome su lugar, pues en el fondo no desea dejar vacante su puesto, lo cual lo hace altamente vulnerable a un imprevisto, emergencia o accidente.

4. Regresa a la mínima provocación. Quizá el fundador por fin aceptó retirarse, o está semiretirado, pero al pasar de los meses regresa a su puesto original porque “las cosas se han puesto difíciles en mi ausencia”. Nunca logra desconectarse por completo, y aunque oficialmente ya no opera, las personas a quienes dejó a cargo van a consultarle qué hacer o buscan su aprobación antes de actuar, creando una relación codependiente entre el fundador y la empresa.

5. Es un fundador ausente. Si tus colaboradores apenas interactúan contigo o incluso no estás mucho tiempo en la oficina, para empezar esto definitivamente será un obstáculo para el éxito de la empresa y para retener el talento.

6. Su gobierno corporativo es de papel. Es decir, en el papel todo suena perfecto. Hay manuales, planes, quizá hasta un protocolo familiar, pero todos esos documentos están archivados, guardando polvo. En la práctica, las cosas se siguen haciendo “a la antigüita”.

“El retiro es un momento difícil, pero es una de las acciones más importantes para garantizar la supervivencia”.

Eludir o postergar la sucesión más allá de los límites saludables puede dañar no sólo la empresa, sino las relaciones entre familiares. Es parte del trabajo del fundador, también, conocer cuándo es momento de dar un paso al costado. El retiro es un momento difícil, sí, pero es una de las acciones más importantes para lograr la supervivencia.

Recuerda, la vida es demasiado corta para soportar un lugar de trabajo tóxico.

Si tu empresa familiar no es un lugar feliz para trabajar, puede ser hora de empezar a buscar que sí lo sea, para todos los familiares y colaboradores y por lo tanto tener mayores probabilidades de trascendencia. Te sugiero que hagas una reflexión profunda sobres estos temas y de ser necesario corrijas el rumbo.

