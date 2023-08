Las tecnologías disruptivas son las aliadas más poderosas de la empresa familiar

En el artículo anterior mencioné las ventajas de que la empresa familiar adopte tecnologías disruptivas y busque herramientas innovadoras para sus operaciones. Ahora me interesa abordar más sobre cuáles son y para qué sirven. Pero antes de ir directo al tema, conviene tomar en cuenta lo que esta transformación implica para toda la organización:

Abrir espacio para la innovación. Generalmente, las nuevas generaciones son las que suelen aportar soluciones tecnológicas que no siempre son bien recibidas por los integrantes más viejos. Lejos de hacer juicios de valor, comprendo que la idea de que “siempre se han hecho de este modo las cosas” no es algo fácil de sacudir, pero para mantener vigente a la empresa es necesario permitir las disrupciones, así como las personas que la fundaron lo hicieron en su tiempo.

Cambiar las estrategias. Adoptar nuevas tecnologías significa que los procesos y objetivos tendrán que transformarse también. Y esto es bueno, porque las ventajas de la innovación ayudan a concentrarse en metas más trascendentes, con mayor posibilidad de crecimiento, con otro tipo de obstáculos.

Destinar capital para las herramientas tecnológicas. Las finanzas deben adaptarse al igual que los procesos, porque una tecnología le abrirá paso a otra en el futuro cercano, y es una posibilidad que debe incluirse en los presupuestos de operación, para estar preparados en caso de crecimiento, acceso a otros mercados o, incluso, diversificar el negocio.

Buscar consejo de administración que impulse la innovación. Contar con un Consejo que apoye y esté al pendiente de los cambios es clave, porque en muchas ocasiones será necesario que desde ahí se impulsen las tecnologías disruptivas, con personas que comprendan el impacto de lo que está sucediendo a nivel digital y cómo adelantarse a la competencia para seguir vigentes en la industria y mantener la tranquilidad de los inversionistas.

Todo esto ayudará a que, una vez que las tecnologías disruptivas se suman al vocabulario del día a día dentro de la organización, no se detenga en un solo aspecto de las operaciones, sino que poco a poco se integren otras herramientas que construyan un flujo de trabajo más eficiente, pero especialmente con la posibilidad de escalar sin mucha resistencia o fricción. Esto permitirá que la adaptabilidad en momentos de crisis, como lo que se vivió durante la pandemia de la covid-19, no dañen tanto por falta de una oferta digital para clientes y proveedores.

Ahora sí: ¿de qué tipo de herramientas estoy hablando?

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

Comercio electrónico

No basta con tener una tienda en línea para hacer pedidos, sino contar con un sistema que permita analizar el comportamiento de las personas que visitan esa tienda para entender los productos que más buscan, cuáles revisan pero no compran, qué tan seguido realizan pedidos y cuáles son los métodos de pago que prefieren, por mencionar algunos comportamientos que vale la pena dar seguimiento. Lo mejor de todo es que es posible conectar lo que está en línea con las tiendas físicas, de manera que ya no se considera un negocio aparte, sino una ventana más para beneficio de sus clientes. Además, los sistemas de e-commerce crean reportes valiosos que ayudan a identificar oportunidades de venta, como nuevos territorios de entrega o próximos descuentos, que afinan estrategias prácticamente en tiempo real.

Herramientas de la nube

Adoptar tecnologías basadas en la nube le dan a la empresa familiar diversas ventajas para sus departamentos: tienen espacio de sobra para almacenar datos e información clave para sus operaciones (como contaduría o recursos humanos), pueden acceder a ella desde cualquier dispositivo que así indiquen, es posible automatizar ciertos procesos (como la elaboración de facturas o registro de proveedores), llevan registro de ventas, inventarios, envíos y producción en tiempo real, todo sin que sea necesario adquirir software costoso, porque los servicios que ya existen ofrecen todas las soluciones que una empresa busca, de acuerdo a su tamaño.

Marketing digital y redes sociales

El marketing digital es algo más que anuncios en un sitio web: son los datos que están detrás que permiten mostrar un anuncio en particular a un usuario identificado, gracias a sus hábitos de búsqueda, las palabras clave con las que realiza búsquedas y dónde hace clic. Si la empresa familiar desea llegar a audiencias más amplias, las soluciones del marketing digital son de gran ayuda. Por un lado, permite que un producto, una publicación o una campaña llegue a las personas adecuadas mediante SEO (optimización de búsqueda en motores de búsqueda) y por el otro se encarga de hacer más eficientes las conversiones (lo que se desea que hagan los usuarios: comprar, descargar un archivo, reproducir un video, etc.). De esta manera, los recursos invertidos se aprovechan mejor en todos los puntos de venta posibles, ya sea la tienda de Facebook o una landing page creada especialmente para una campaña en especial.

Las tecnologías disruptivas funcionan gracias a la inteligencia artificial, que a su vez se alimenta con lo que sus desarrolladores aprenden de los negocios: por eso sus funciones tienen tan buen resultado cuando se implementan de la forma correcta. Las empresas familiares descubrirán, a medida que se adentren más en este entorno, que no es necesario adoptar todas las innovaciones, sino que aprenderán a reconocer aquellas que realmente significarán una mejora en sus procesos. Por eso es importante tener la mente abierta, y si a veces cuesta un poco seguirle el paso a las tendencias, atraer talento que tenga buen olfato para la tecnología. La supervivencia de la empresa se lo agradecerá.

Contacto:

Twitter: @mariorizofiscal

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.