Llegó como consultor, expandió el negocio, fue despedido y ahora es el dueño

Hace 14 años, Fernando Tamez llegó a dar consultoría a DS Laboratories para productos clínicos anticaída de cabello, en ese entonces la empresa apenas era un proyecto; ahora es el dueño y CEO global de la empresa.

Bajo su batuta ha llevado el negocio 52 países y a ser uno de los líderes en el mercado de cuidado capilar, con una facturación 10 veces más de lo que era su meta y con crecimientos anuales de doble dígito. Fernando Tamez cuenta a Forbes México cómo ha sido el camino para llegar a ser el propietario de DS Laboratories, empresa que alguna vez fue publica y cotizó en el índice Nasdaq.

Estudió medicina en México e hizo su internado en Miami, ahí fue donde conoció al fundador de DS Laboratories, quien le pidió consultaría y fue cuando Tamez vio la oportunidad para desarrollar un buen producto para el cuidado del cabello e invirtió su propio dinero en el negocio.

“Era un tema que me apasionaba, (…) sabía qué ingredientes activos funcionaban, qué tecnologías nuevas había, cómo mezclar ingredientes. Entonces, cuando les di la información, pues no les gustó que les dijera que su producto la verdad era bastante malo, yo pensé que ahí había acabado mi incursión en la industria farmacéutica”, platica el CEO global de DS Laboratories, quien en un principio quería dedicarse a la cirugía plástica.

Así comenzó su tarea de posicionar a la marca en el mercado mexicano, como buen principiante, pensó que iba a ser fácil y que solo colocando los productos en la farmacia se iban a vender.

Fue el dueño de las Farmacias San Pablo quien le puso los pies en la tierra y quien también le abrió una puerta de ayuda, le dijo que necesitaba una estrategia de marketing, aunque eso implicaba pagar muchos millones de pesos en publicidad, los cuales no tenía.

La otra opción que le dio es que fuera con dermatólogos a promocionar sus productos, decirles la diferenciación para que fuera la mejor opción para sus pacientes y que les dijera que mandaran la receta médica a Farmacias San Pablo.

“Así empezamos, después se contrató a un representante médico, luego dos y hoy en México ya somos más de 150 personas trabajando, somos líderes en el mercado de productos anticaídas tópicos y ahora estamos estamos incursionando también en tratamientos orales y rápidamente nos estamos posicionando también como la mejor alternativa”, comenta Fernando Tamez.

El crecimiento de DS Laboratories y el despido

A la empresa le empezó a ir muy bien, creció exponencialmente y en 2012 se enlistó la Bolsa de Nueva York, en el Nasdaq.

Empezó a abrirse paso en mercados de Latinoamérica, DS Laboratories llegó a Brasil, pero no le iba tan bien y una vez más, Fernando fue al rescate, se hizo un joint venture en Barcelona para empezar a distribuir en Europa.

“En Barcelona estuve casi 2 años y después la junta de consejo me dijo: ‘oye Fernando, ¿por qué nos va bien en México, Brasil, España y nos va fatal aquí en Estados Unidos’. Les empecé a decir todo, todas las verdades y lo que no querían oír y pues me dijeron: ‘bueno, a partir de mañana eres el director de operaciones de Estados Unidos'”.

Cuando llegó a Estados Unidos, se dio cuenta que sus años de trabajo los estaban tirando a la borda, no se estaba invirtiendo para más producción.

En la búsqueda de alguien que le ayudara a profesionalizar más el negocio en México, se encontró con Carlos Luzuriaga, quien venía de una gran farmacéutica, Norvatis. La dupla resultó funcionar a la perfección, con él logró cumplir la meta prevista en 5 años de facturación para México, en 2 años.

Entonces ambos elaboraron un plan de reestructura para la empresa en Estados Unidos, el cual se presentó al consejo y fue aprobado; además, pidió un presupuesto con la promesa de devolverles 20 veces más que eso.

“Me depositaron solamente una tercera parte del dinero, (…) o sea me di cuenta que se gastaban todo en ellos, ni siquiera en en producir. Decían que no había dinero y yo decía ‘¿dónde estaba todo el dinero que les mando de todos los países'”.

Cuenta que como aún tenía el control en México, Brasil y España, comenzó a cortarle el flujo a Estados Unidos.

“Obviamente, a las dos semanas me despidieron”, dice entre risas.

Fernando Tamez, CEO global de DS Laboratories. Foto: Cortesía.

La compra de la empresa y su expansión a 52 mercados

Fernando Tamez dice que tras su despido no sabía qué hacer, pues estuvo en la empresa 8 años, no estudió cirugía plástica por algo que creyó que iba a ser mejor para él y ahora no tenía nada.

Pero el destino le puso a más personas en su camino y un banquero le dijo: “¿Por qué no la compras?”.

DS Laboratories no pasaba por su mejor momento y el precio de sus acciones estaba en niveles muy bajos. Hay que aprovechar y comprarla, le sugirió ese banquero.

El mayor desafío de eso, era desenlistar la empresa del Nasdaq; no fue un proceso fácil, pero se logró.

En 9 meses, Fernando Tamez se hizo del control de DS Laboratories, era el nuevo dueño, eso fue en el 2019.

Ahora la empresa no solamente produce tratamientos para anticaída de cabello, también ha incursionado al negocio del skincare. DS Laboratories ahora tiene presencia en 52 países y cuenta con una oferta de más de 40 productos.

“A partir de que SE nos dio el control de la empresa, hemos crecido más de 400%, esto fue hace 4 años, obviamente expandimos, tenemos ahorita un joint venture en China. Ellos (los propietarios anteriores) nunca generaron 1 dólar de utilidad cuando eran empresa pública, es más perdieron muchos millones de dólares en los últimos 6 años y nosotros desde el día uno hemos sido rentables”.

México, Estados Unidos, España y China son los principales mercados para la empresa, el plan es seguir haciendo crecer el negocio y el CEO global de DS Laboratories dice que la proyección es crecer ventas en doble dígito al año.

Incluso, durante lo más complicado de la pandemia crecieron 86% las ventas del 2020 al 2021, puesto que unos de los efectos secundarios de la Covid-19 es la pérdida de cabello.

Para Fernando Tamez, fueron dos elementos que le ayudaron a llegar a donde está: resiliencia y persistencia.

