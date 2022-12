Javier Marín, un artista en búsqueda de nuevas tecnologías

Javier Marín nació en Uruapan, Michoacán. Tiene una trayectoria de más de 30 años. Ha expuesto su obra escultórica en más de 90 ocasiones. También ha participado en más de 200 muestras colectivas en México, y en otros países en el continente americano, en Asia y Europa.

Para Javier es importante adaptarse a este nuevo mundo que se transforma a toda velocidad. “Trato de tener toda la apertura a otras maneras de ser creativo. Hasta hace muy poco era suficiente estar en el estudio. Ahorita estoy encantado; me estoy metiendo a nuevas tecnologías para hacer mi trabajo en el estudio y ampliando la creatividad”. Lo relacionado con las artes virtuales le fascina. “Me parece que como artista también puedo habitar el universo virtual. También puedo estar ahí. Estoy haciendo mis pininos. Empezando a modelar virtualmente”. Una tecnología que le parece relevante es la impresión 3D: “Puedo generar una escultora o lo que yo quiera […] Es un desafío enorme […] Hay que pararse enfrente, y ver qué nos queda, ver qué es eso que tengo como creativo, que no puede hacer una máquina, una computadora”.

Javier Marín. Foto: © Karina Hernández



Uno de los proyectos que más le apasiona es la creación del centro cultural en Uruapan: Centro Cultural Fábrica de San Pedro. La Fundación Javier Marín, en gran parte, se ha encargado de este proyecto. El recinto busca, de acuerdo con información del organismo, ser un laboratorio de encuentro y colaboración entre lo contemporáneo y lo tradicional en las áreas de diseño. Además, quiere contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en la comunidad y a la recuperación del tejido social, entre otros aspectos. “Me encantaría llevarlo a tal punto (el proyecto), que pudiera cambiarle la cara a Michoacán, que pudiera ser un ejemplo de algo que se puede hacer efectivamente para cambiar las condiciones en la comunidad. No sólo es mi pueblo, Uruapan, que sí está mal, porque es peligroso y cosas extrañas, que nunca entiendes por qué. No sólo es Uruapan, es Michoacán, y no nada más Michoacán, es México. Y todo el mundo tiene problemas similares […] Frente a eso te paras y te preguntas ¿yo qué sé hacer? Pues soy creativo. Vamos a aplicar la creatividad, a tratar de colaborar, aunque sea con un mínimo para mantener esto de pie”.

Javier, recientemente expuso en el Museo Nacional de Corea, en Seúl. También se encuentra preparándose para participar en Zona Maco, que se llevará a cabo en febrero del 2023.