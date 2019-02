Los empresarios cercanos a AMLO que se enriquecieron en tiempos de Salinas

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari particulares se enriquecieron por la transferencia de recursos por parte de la política, ocasionando, incluso, que de una familia mexicana que se encontraban en el listado de millonarios de Forbes aumentara a 24 empresarios nacionales con grandes fortunas en ese tiempo.

Sin embargo, entre los empresarios que aumentaron su riqueza durante esa administración, que duró de 1988 a 1994, se encuentran algunos allegados a López Obrador, entre ellos Alfonso Romo, jefe de la Oficina de Presidencia y presidente del Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y Crecimiento Económico, que recientemente se anunció.

“En el sexenio en que más crecieron las diferencias fue en el de Salinas, al grado que cuando llega él, aparecía en la revista Forbes, especializada en finanzas, sólo un multimillonario de la lista de los hombres más ricos del mundo, la familia Garza Sada, que tiene una tradición empresarial, pero sólo era uno, eso en el 88”, comentó el mandatario tabasqueño en su conferencia.

“Al término de ese sexenio ya aparecían 24 en la lista de los hombres más ricos del mundo, en el 88 esa familia tenía una riqueza de alrededor de 2,000 millones, los 24 acumulaban 48,000 millones, de ese tamaño fue la transferencia de recursos por la política de bienes nacionales a particulares, por eso llamo a Salinas el padre de la desigualdad moderna, luego Zedillo continúa con lo mismo, acuérdense del Fobaproa”, añadió.

PUBLICIDAD

Los Garza Sada aparecieron en el listado de Forbes de 1987, con una fortuna mayor a los 1,000 millones de dólares, la cual se formó dentro de las industrias de cerveza, acero y embalaje.

Puedes leer: Aniversario Forbes | Así se comportaron las fortunas mexicanas en 6 años

Para 1994, había 10 nuevos multimillonarios que se sumaron a los 14 ya existentes, donde Carlos Slim se encontraba en el top 10.

Entre los empresarios que escalaron en ese periodo fueron Slim Helú; Emilio Azcárraga Milmo, fundador de Televisa y papá del actual presidente de la compañía, Emilio Azcárraga Jean; la familia Zambrano, de Cemex; así como Alfonso Romo, con la Cigarrera La Moderna, que adquirió en 1987 y la cual después se fusionó en British American Tobacco México (que tiene las marcas Pall Mall y Montana Shots).

De igual manera, Alberto Baillères González, dueño de la minera Industrias Peñoles y Palacio de Hierro; Ricardo Salinas Pliego, de Grupo Salinas (TV Azteca, Banco Azteca, Elektra e Italika); y la familia Servitje, dueños de la panificadora Bimbo, entre otros empresarios aparecieron en el listado.

“El sexenio de Carlos Salinas de Gortari, que termina esta semana, ha sido, a todas luces, trascendental. Esto marcó el regreso de México a la economía mundial y el surgimiento de una camarilla espectacularmente rica en la cima de la sociedad mexicana”, escribió en 1994 Joel Millman en The Washington Post.

Salinas Pliego, por ejemplo, ha sido cercano a la administración de López Obrador a través del Consejo Asesor Empresarial que se formó en noviembre de 2018, al tiempo en que apoya la iniciativa del gobierno Jóvenes Construyendo el Futuro, para beneficiar a 100,000 jóvenes en seis años.

De igual manera, el gobierno eligió a Banco Azteca para entregar los recursos de programas sociales.

Durante la reunión “mañanera” de López Obrador con medios, se le cuestionó sobre los recursos y beneficios a la Asociación Azteca Amigos y Fundación TV Azteca durante la administración de Enrique Peña Nieto.

“Ya no habrá esta entrega de recursos, a nadie. Es más, ya di a conocer un memorándum a todas las dependencias del gobierno federal… El gobierno no entregará recursos del presupuesto a asociaciones, a organizaciones, a sindicatos. No es esa su función, o sea, de las organizaciones”, dijo el mandatario.

Te recomendamos: