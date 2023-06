Luz Elena González Escobar, el brazo financiero de Sheinbaum que podría quedar al frente de la CDMX

Luz Elena González Escobar es la secretaria de Administración y Finanzas; una súper dependencia que Claudia Sheinbaum creó cuando llegó al gobierno de la Ciudad de México y fusionó la Oficialía Mayor con la Secretaría de Finanzas. En ella recae no solo la administración de toda la nómina de los trabajadores del gobierno local, también la planeación y asignación del presupuesto (más de 200,000 millones de pesos al año).

Si bien el gobierno interino recaerá en el secretario de Gobierno, Martí Batres, como lo marca la Constitución Política de la Ciudad de México, la designación definitiva dependerá del Congreso local, y podría ser Batres o cualquier otra persona, y es ahí donde el nombre de Luz Elena González podría aparecer, ya que conoce a Claudia Sheinbaum desde que ésta era secretaria del Medio Ambiente en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la CDMX.

La cercanía entre Sheinbaum y Luz Elena González Escobar ha quedado más que patente a lo largo del sexenio. La secretaria de Administración y Finanzas siempre ha acompañado a la jefa de Gobierno en las reuniones más importantes. Tan solo el lunes pasado que Sheinbaum anunció su licencia definitiva al cargo, la segunda a bordo del gabinete estaba a su lado, mientras Batres encabezaba la otra fila de integrantes del equipo.

Lee también:

Martí Batres, frente a su oportunidad de despachar en CDMX, tras 2 intentos fallidos

El 9 de junio, Sheinbaum se reunió con el presidente ejecutivo del Consejo de Administración de Grupo Televisa, Emilio Azcárraga Jean; con la presidenta de la fundación Alfredo Harp Helú, Sissi Harp Calderoni; con el arquitecto Javier Sordo Madaleno; con el presidente del patronato de la Fundación Teletón, Fernando Landeros y con otros integrantes del patronato. La única funcionaria que acompañó a la jefa de Gobierno a esa reunión fue Luz Elena González Escobar.

El 22 de mayo Sheinbaum se reunió con Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y su representante en México, Ernesto Stein. A la reunión solo acudieron, por parte del gabinete local el secretario de Movilidad, Andrés Lajous; y la titular de Administración y Finanzas, Luz Elena González Escobar.

La carrera de Luz Elena González Escobar ha estado vinculada más a la administración pública y menos a la política. De hecho, no ha ocupado cargos de elección popular. Es economista por la Universidad Nacional Autónoma de México y egresada del programa de estudios avanzados “Leadership for Environment and Development” (LEAD) del Colegio de México.

Más del tema:

Sheinbaum: 12 minutos para decir adiós a la CDMX entre aplausos y gritos de ‘presidenta’

De 2000 a 2003, cuando Claudia Sheinbaum fue secretaria del Medio Ambiente, Luz Elena González Escobar se desempeñó como “directora Ejecutiva de Integración de Políticas” de esa dependencia. Posteriormente, de 2003 a 2006 fue la directora de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), todavía en la administración de López Obrador, que después concluiría Alejandro Encinas.

En la administración de Marcelo Ebrard, Luz Elena González Escobar se desempeñó de 2007 a 2008 como directora del Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal y de 2010 a 2013 fue coordinadora General de Desarrollo Educativo y Pedagógico de la Secretaría de Educación del Distrito Federal.

Durante la administración de Miguel Ángel Mancera en la CDMX (2012-2018) no tuvo un cargo público, más bien migró a la iniciativa privada, donde de 2014 a 2018 laboró como asesora en Fármacos Darovi S.A. de C.V.

¿Ya nos tienes en Facebook? Danos like y recibe la mejor información