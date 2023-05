Mamá, regálate a ti y a tus hijos un retiro tranquilo haciendo esto

Cada 10 de mayo mamá recibe felicitaciones, abrazos y buenos deseos, ¿pero qué hay de la importancia de que reciba mucho más (ese y todos los días) para su bienestar futuro? En +Dinero de Forbes México entrevistamos a María de la Nieves Lanzagorta, especialista en educación financiera y vicepresidenta de vinculación en la Asociación Mexicana de AFORES (Amafore) y esto fue lo que nos compartió al respecto.

“Cuando el cuidado de la familia es la ocupación de tiempo completo de mamá y no tiene una remuneración económica a diferencia de las madres que trabajan -y por lo tanto también ahorran para su jubilación- es importante que se haga una aportación para su retiro. Puede ser que el papá o los hijos hagan una aportación recurrente a su ahorro para el retiro de modo que tenga tranquilidad el día en que el trabajo de la casa sea distinto y llegue la edad de la jubilación”, recomienda Lanzagorta.

Otra forma de contribuir a su fondo para el retiro es aprovechar el programa de Ahorro Voluntario “GanAhorro” de AforeMóvil que permite ganar dinero transformado en ahorro voluntario con solo comprar tus productos favoritos y al mismo precio de siempre.

“Aquí puedes seleccionar la opción de comprar boletos para el cine, tiempo aire para el celular, tarjetas para videojuegos, productos de repostería y adquirirlos al mismo precio que te costarían en tienda, pero un porcentaje de lo que estás comprando se va la cuenta de ahorro para el retiro de tu mamá. Hacer el hábito de comprar así cierto tipo de productos puede ir ayudando -sin que tu gastes más- a que tu mamá tenga un mejor retiro”, explica la especialista.

Regalos que tú puedes darte como mamá o que puedes obsequiar a tus hijos

A las mamás emprendedoras o dueñas de un negocio propio que no están cotizando a la seguridad social, María de la Nieves Lanzagorta les sugiere ahorrar cualquier cantidad que sea posible para su retiro. Separar el dinero de alguna venta con ese objetivo y, de forma ideal, ahorrar el 15% de sus ingresos mensuales para cuando lleguen a la edad de dejar de trabajar. Cualquier cantidad es mejor que nada.

“Depositarlo en la Afore es muy fácil, se puede hacer en tiendas de conveniencia, a través de la página de AforeWeb o en la app AforeMóvil que puedes descargar ahí mismo”, añade.

Por último, la vicepresidenta de vinculación en Amafore destaca un regalo que te puedes dar como madre e incluso regalarle a tus hijos.

“Algo que debemos tener en cuenta las que somos mamás, ya no pensándolo en términos de lo que le regalarías a tu mamá, sino tú como madre regalarte a ti misma y regalarle a tus hijos es que no tengan que preocuparse por ti en tu jubilación. Muchas mamás queremos darles todo lo posible a nuestros hijos en el presente y sentimos esa culpa de ahorrar para el retiro porque les estamos quitando un dinero que podríamos gastar en ellos hoy, pero créanme que uno de los mejores regalos que les puedes hacer a tus hijos es que sepan que no se van a tener que preocupar por ti cuando ellos sean adultos, que todo será disfrute en su relación contigo, que no dependerás de ellos y que, llegado el momento, vas a poder disfrutar de ellos y de los nietos”, señala.

Desde su perspectiva, el rol de madre en México ha sido el de una mujer abnegada, que se sacrifica en el presente por el bienestar de los hijos, pero necesitamos reconocer que para que estén bien los hijos, tenemos que estar bien nosotras, y eso se procura a lo largo de toda la vida. Debemos cuidar nuestra salud física, mental y financiera, ya sea ahorrando una parte de nuestro ingreso o haciendo un plan en familia para hacer aportaciones para el retiro de mamá.

“Mientras más jóvenes empiecen a hacer esto mejor; mientras más tiempo dejes el dinero invertido, va a ser mucho mejor. Eso te permitirá tener una mejor calidad de vida en tu retiro e insisto regalarle a tus hijos el que no dependas de ellos”, finaliza Lanzagorta.

