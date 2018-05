Margarita Zavala oficializa su renuncia a la candidatura presidencial

Oficialmente Margarita Zavala presentó la renuncia a su candidatura independiente por la presidencia al Instituto Nacional Electoral (INE), luego de que esta mañana entregó a la autoridad electoral un oficio en el que expresa su voluntad de retirarse de la contienda.

En la víspera, la ex primera dama dio a conocer su decisión de abandonar la carrera presidencial, bajo el argumento principal de la inequidad que impera entre los independientes y los candidatos de los partidos políticos. Aclaró que no declina a favor de ninguno de sus rivales y aseguró que no pedirá a sus seguidores votar por uno u otro.

“(…) derivado de una decisión personal, libre y voluntaria, me permito presentar por este conducto, mi renuncia a la candidatura independiente en el Proceso Electoral Federal 2017-2018 al cargo de presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, solicitando sus efectos a partir del día 17 de mayo de 2018”, se lee en el documento recibido por la Secretaría Ejecutiva del INE.

Si bien la expanista dijo reconocer la labor de la autoridad electoral en el proceso actual, reiteró que aún quedan retos en los temas de recursos públicos y regulación que permitan condiciones de equidad a los candidatos independientes.

También agradeció el apoyo de los más de 870,000 ciudadanos que le entregaron su firma para obtener la candidatura que hoy abandona y resaltó que esta declinación no quiere decir que abandonará su labor política.

