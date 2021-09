Índices de Wall Street caen presionados por compañías tecnológicas

Reuters.- Los índices de Wall Street cerraron dispares en la jornada, debido a que los inversores comenzaron la última semana de septiembre y del trimestre con un giro hacia los valores cíclicos, ya que las acciones tecnológicas se vieron perjudicadas por un alza de los rendimientos de los bonos que pesó sobre Nasdaq.

Sobre la performance de los índices de Wall Street, el S&P 500 se unió al Nasdaq en las pérdidas, pero el Promedio Industrial Dow Jones cerró con un alza.

Las pequeñas empresas sensibles al ciclo económico y los transportes tuvieron un desempeño mejor que el del conjunto del mercado.

“El comercio de reapertura económica está vivo y bien”, dijo Chuck Carlson, director ejecutivo de Horizon Investment Services, que opera en Wall Street. “Los valores sensibles a la economía están al alza, y la tecnología está siendo muy golpeada”.

Wall Street: Rendimiento de los bonos el alza

Los rendimientos de los bonos de referencia del Tesoro estadounidense subieron, en beneficio de los valores financieros, sensibles a las tasas de interés. La subida de los precios del crudo impulsó a los valores energéticos al alza.

“La subida de los retornos suele reflejar que los inversores tienen un poco más de confianza en que la economía no está estancada”, añadió Carlson. “Y la Reserva Federal también está indicando que va a empezar a reducir el gasto más pronto que tarde, y eso probablemente esté ayudando a la trayectoria alcista de los rendimientos”.

El aumento de los retornos perjudicó a algunos líderes de Wall Street que se habían beneficiado de las bajas tasas. Microsoft Corp, Apple Inc, Amazon.com Inc y Alphabet Inc perdieron terreno.

En Washington, las negociaciones sobre la financiación del gobierno y el aumento del techo de la deuda se estaban calentando, al comienzo de una semana que también podría incluir una votación sobre el proyecto de ley de infraestructuras de 1 billón de dólares del presidente Joe Biden.

En el plano económico, los nuevos pedidos de bienes duraderos superaron las expectativas de los analistas, con un aumento del 1,8% en agosto. El valor de los nuevos pedidos totales superó los niveles anteriores a la pandemia y alcanzó el máximo de los últimos siete años.

Extraoficialmente, el Dow Jones subió 71.37 puntos, o un 0.21%, a 34,869.37 unidades, mientras que el S&P 500 perdió 12.37 puntos, o un 0.28%, a 4,443.11. El Nasdaq bajó 77.73 puntos, o un 0.52%, a 14,969.97 unidades.

