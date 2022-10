(Meta)morfoxys

Por Gonzalo A Girault Facha

Metamorfosis: …hace referencia a la mutación, la evolución o el cambio de una cosa que se convierte en otra diferente.

Yo añadiría a esta definición, “tomando como base la forma o la experiencia pasada” , con esto quiero decir que para que exista una “metamorfosis” tiene que existir primero una base sobre la cual este proceso pueda llevarse a cabo.

Es Oct del 2022 en la ciudad de México y entre todas las noticias que nos abruman todos los días existe un tema que desde finales del año pasado ha sido una constante y que además ha estado evolucionando muy rápido, al grado de hoy ser un tema de interés global y que tiene un impacto claro en todas las industrias, trascendiendo negocios, temas de educación, creando nuevos hábitos e impulsando un profundo cambio en la forma en la que nos comunicamos e interactuamos entre nosotros, ese tema es el ya famosos Metaverso.

Desde mi punto de vista el Metaverso no es un lugar o una plataforma, decir eso es como asegurar que el Ciberespacio es Google o Facebook y esto es falso, el Ciberespacio así como el Metaverso es un concepto, usado para dar nombre a una nueva etapa en los medios de comunicación, el Metaverso, las plataformas y tecnologías que le dan fuerza son sólo eso, medios de comunicación, la evolución de los medios de comunicación, una evolución que trae consigo nuevas oportunidades para hacer mucho más que solo negocios.

Me gustaría en esta primera columna empezar por ahí, definiendo esta evolución de los medios y cómo entenderla para poder aprovechar su potencial en lugar de tomar una postura escéptica o catastrófica sobre el futuro…que ya es el presente.

No es ninguna novedad que como sociedad constantemente hemos estado buscando formas más eficientes, rápidas y claras de comunicarnos, así como hemos buscado y construido formas más eficientes de transporte, medios más avanzados para entretenernos, formas más impactantes de contar historias, etc. El Metaverso es una respuesta natural a esta búsqueda por mejores formas de comunicación y es una forma más completa, una forma que engloba en sí misma muchas otras formas de comunicación y que se enfoca mucho más en la generación de experiencias, interacciones y narrativas que los medios que le precedieron.

El Metaverso es un forma de comunicación que que nos da las bondades narrativas de la televisión o la radio, donde existen historias que contar, la conectividad de las redes sociales, donde podemos interactuar en tiempo real con miles de personas en diferentes puntos del mundo, con diferentes culturas y formas de pensar en tiempo real y, la interactividad, inmersividad y entretenimiento de los videojuegos (Este último, siendo el medio con el que más es comparado el Metaverso). El Metaverso es la nueva herramienta de comunicación para una nueva generación de usuarios y exploradores virtuales, hoy tenemos que entenderlo, aprovecharlo y crear experiencias para esta generación.

En estas columnas no vamos a explorar la idea de una vida en realidad virtual, yo personalmente no comparto esa visión y creo que sería catastrófico tomar esa vía, mas bien quiero explorar con ustedes todo lo que nos puede dar y todo el bienestar que como sociedad nos puede generar esta nueva evolución mediática, tampoco vamos a negar sus riesgos y peligros, sin embargo, estos peligros se encuentran en cada etapa de la evolución tecnológica y no por esto vamos a dar pasos atrás, yo creo que las extraordinarias bondades así como los notables peligros y riesgos están en la forma y los objetivos con los que usen estos medios.

Hoy estamos en los inicios de esta ola, tenemos que entenderla para poder navegar y que no nos revuelque. México está especialmente equipado y capacitado para brillar muy fuerte, como productor y consumidor de esta nueva era virtual.

Los invito a explorar esta nueva y emocionante etapa y todo el potencial que nos trae para la generación de nuevas ideas y de nuevas empresas en México.

