En México, 8 de cada 10 trabaja en condiciones indignas: estudio

En México, del total de empleados remunerados, el 78% no tiene condiciones dignas de trabajo, es decir, que la jornada laboral es de más de 48 horas a la semana, el ingreso es insuficiente, el trabajador no cuenta con seguridad social ni prestaciones de ley y/o está en subocupación, de acuerdo con la asociación de la sociedad civil Acción Ciudadana Contra la Pobreza.

Para que un empleo sea considerado como digno, se debe elegir de manera libre, con una remuneración equivalente al trabajo, estabilidad e indemnización por despido, además de participar libremente en sindicatos y tener derecho a huelga, de acuerdo con el estudio de esta organización.

Salario insuficiente

Al 49% de los trabajadores asalariados, su sueldo les resulta insuficiente, ya que no alcanza para comprar la canasta básica para el conjunto de integrantes de su hogar, detalló el reporte.

“Este indicador muestra claramente que en México se puede trabajar y ser pobre, lo cual es una grave contradicción económica y un escándalo”, subrayó Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de la organización.

Las regiones con mayor número de trabajadores con ingresos insuficientes son Morelos con el 75%, Tlaxcala con 72%, el Estado de México con 69%, Veracruz con 67% y Oaxaca con 67%, presentó el estudio.

Seguridad social y outsorguing

El 43% de la población trabajadora no cuenta con seguridad social, mientras el 53% no cuenta con un contrato de trabajo estable, lo cual se debe a que las empresas de subcontratación (outsourcing) no le brindan este tipo de prestaciones a los trabajadores, explicó María Ayala, investigadora de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

“Este indicador (trabajadores sin seguridad social) es una fábrica de pobreza porque es una de las mediciones más altas de las que realiza el Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social)”, agregó Gómez Hermosillo.

El outsourcing, indicó el coordinador del organismo, además de ser ilegal afecta a 4 de cada 10 trabajadores, por ello indicó la necesidad de “un debate de cómo incluir la salud y la seguridad social en un derecho humano”.

Como recomendaciones para atender estos problemas, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza exhortó a un aumento de 30 pesos diarios al salario mínimo, así como tomar medidas legales para combatir la subcontratación laboral.

Los estados con más carencias

Los cinco estados con más carencias indignas en su población son Morelos con el 93%, el Estado de México con 90%, Tlaxcala con el 91%, Veracruz con el 90% y Oaxaca con el 89%, refirió María Ayala.

