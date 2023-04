Millonarios 2023 | El negocio minero ‘opaca’ la fortuna de Germán Larrea

El 2022 no fue el mejor año para la fortuna de Germán Larrea. A pesar de mantenerse en la segunda posición del listado de millonarios de Forbes México, su riqueza tuvo un descenso casi 14%, en comparación con la cifra calculada el año pasado.

Grupo México, del que Germán Larrea es presidente ejecutivo y presidente del Consejo de Administración, según su informe del cuarto trimestre del año 2022, tuvo ventas acumuladas durante todo el 2022 por 13,870 millones de dólares, cifra 6.1% menor a lo alcanzado en 2021. En este sentido, su división minera también sufrió, alcanzando ventas 9.3% menores al 2021.

Lugar 2

Empresario: Germán Larrea

Sector: Minería, transporte, infraestructura, entretenimiento

Fortuna 2022: 30,850 mdd

Fortuna 2023: 26,600 mdd

Variación: -13.8% (Anual vs. 2022)

Edad: 69 años

Esto, se puede leer en el reporte, fue resultado de la caída en el precio de algunos minerales y menores niveles de producción. Grupo México, en su división minera, es líder en producción de cobre en el mundo –se mantiene como el primer lugar en reservas de cobre–. Tiene la primera posición en México y en Perú, y en Estados Unidos es el tercer productor más grande.

Una mejor posición fue la que logró la división de transporte, con ventas de 2,713 millones de dólares (7.5% más que lo alcanzado en 2021). La empresa tiene como subsidiarias a Ferromex, Ferrosur, Florida East Coast, Intermodal México y Texas Pacífico –totaliza 26,319 carros de ferrocarril–. La división de infraestructura también tuvo números positivos en ventas, con 664 millones de dólares (mdd), un incremento de 19.1% anual. Algunas de sus subsidiarias: México Compañía Constructora, GM Servicios de Ingeniería, Perforadora México y Grupo México Energía, entre otras. Grupo México es la segunda empresa en pago de impuestos en México.

En la división minera, la empresa, en México y Perú, tiene un programa de inversión de capital aprobado por 7,200 mdd. El programa de inversión total asciende a 15,000 mdd en ambos países. También, durante el año pasado, la empresa adquirió a la compañía PlaniGrupo, que se enfoca en el desarrollo, construcción y operación de 28 centros comerciales tipo “Power Centers” en México. La inversión aproximada fue de 4,700 millones de pesos, por el 100% de las acciones, según el documento.

En meses recientes se dijo que Germán Larrea había presentado una propuesta para la compra de Banamex a Citi. Sobre esta información, rápidamente algunos expertos manifestaron que este no sería el mejor movimiento para Grupo México debido a que no existe experiencia sobre este sector. La empresa no ha ofrecido información al respecto.

