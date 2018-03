Mueller acusa a exasesor de Trump por declaración falsa en Rusiagate

Reuters.- Robert Mueller, el fiscal especial que investiga la supuesta interferencia rusa en la elección presidencial estadounidense de 2016, acusó a un abogado de mentir sobre sus comunicaciones con Rick Gates, un exasesor de la campaña de Donald Trump.

Robert Mueller presentó cargos criminales este martes contra el abogado Alex Van der Zwaan por mentir supuestamente al FBI el pasado noviembre sobre los trabajos que realizó su firma legal en 2012 en relación con Ucrania.

Gates y el exdirector de campaña de Trump, Paul Manafort, se enfrentan también a varios cargos criminales, entre ellos conspiración para lavar dinero y no haberse registrado como agentes extranjeros en conexión con su trabajo político para un partido ucraniano prorruso. Ambos se declararon no culpables.

Los documentos indican que Van der Zwaan realizó declaraciones falsas sobre la última vez que se comunicó con Gates y otro individuo, que fue identificado únicamente como “Persona A”.

Supuestamente dijo a los investigadores que no sabía por qué no se entregó un correo electrónico entre él y la Persona A a la oficina del fiscal especial, cuando en realidad borró o no facilitó los correos requeridos.

Van der Zwaan comparecerá en una audiencia ante los tribunales más tarde el martes.

Mueller investiga si la campaña de Trump se coludió con Rusia durante la elección de 2016. El mandatario asegura que no hubo un acuerdo y Rusia niega haber interferido en los comicios.