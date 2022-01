Banco de Inglaterra anuncia que este año quiere imprimir libros, no dinero

Reuters.- El Banco de Inglaterra (BoE) publicará este año un libro destinado a mejorar la comprensión de la economía por parte del público británico, titulado “Can’t we just print more money?” o solo ‘¿no podemos simplemente imprimir más dinero?’.

Hace menos de tres semanas, el Banco de Inglaterra puso fin a un programa de compra de bonos por valor de 895,000 millones de libras (1.2 billones de dólares), una política que suele denominarse impresión de dinero y a la que los críticos culpan de alimentar la inflación.

Los funcionarios del BoE han subrayado que las compras no implican la impresión literal de billetes -como en la Alemania de Weimar y otros países afectados por la hiperinflación- y también han rechazado las sugerencias de algunos economistas de que efectivamente financió el gasto del gobierno en la pandemia del Covid-19.

No te pierdas: Lectores de ebooks se triplican en México, 2 de cada 8 lectores ya prefieren libros digitales

Al anunciar el nuevo libro el martes, el BoE dijo que sería publicado el 19 de mayo y que los ingresos de las ventas se utilizarían para proporcionar copias gratuitas a las escuelas.

El libro pretende responder a preguntas como “¿Por qué toda mi ropa se fabrica en Asia?” y “¿Qué es realmente el dinero?” y ha sido escrito por dos economistas del BoE, Rupal Patel y Jack Meaning, que trabajan en estabilidad financiera y macroeconomía. La editorial es Penguin Random House.

¿Ya nos tienes en Facebook? Danos like y recibe la mejor información