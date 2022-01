A los bancos no les preocupa si un mexicano o extranjero compra Banamex: ABM

En medio de la venta de Banamex, la Asociación de Bancos de México (ABM) aseguró este miércoles que el deseo del presidente Andrés Manuel López Obrador es que el banco se quede en manos mexicanas es bueno, pero en la banca son “agnósticos” sobre el origen del capital y lo importante es que sea un grupo que tenga las capacidades técnicas.

De acuerdo con el presidente de la ABM, Daniel Becker Feldman, esta operación no es algo que les preocupe ya que este tipo transacciones son comunes en el sector alrededor del mundo, además, tendrán que cumplir con todos los tramites regulatorios.

“El deseo del presidente es un buen deseo, en la ABM somos agnósticos al origen del capital, pero no somos agnósticos a que el que gestione un activo tan relevante sea un grupo que tenga las capacidades técnicas y profesionales para gestionarlo”, aseguró.

Asimismo, Becker Feldman comentó que en México hay reglas muy claras, por lo que los posibles compradores deberán de cumplir los requisitos para gestionar una operación con Banamex, por lo que no están preocupados.

“En términos de concentración, no queremos entrar en la especulación, el proceso no se abre públicamente, veamos cuáles son los posibles compradores y si en ese caso se pudiera hablar de concentración, para eso está la Cofece (Comisión Federal de Competencia Económica)”, detalló.

Sin embargo, el presidente de la Asociación de Bancos de México reconoció que evidentemente, con la nueva licencia de Citi, habrá un competidor adicional en el mercado corporativo, institucional, el cual es bienvenido.

“Desde el punto de vista de la parte de menudeo, de la banca minorista, si Citibanamex va a generar mayores elementos de competencia, estaríamos en el terreno de la especulación, no sabemos quién va a ser el comprador, que estrategia tienen, no sabemos exactamente qué pretende hacer, desde mi punto de vista sería difícil pensar o evaluar o hacer un diagnóstico de desde el punto de vista de si va a haber mayores elementos de competencia”, consideró.

No obstante, afirmó que la ABM abraza y favorece que siempre haya elementos de competencia, dado que este elemento trae mejores productos a los mexicanos.

El representante del sector también descartó que la venta de Banamex contraiga afectaciones para sus clientes, ya que la compra y venta de bancos es algo común en la industria a nivel mundial.

“La respuesta (sobre afectaciones de los usuarios de Banamex) es absolutamente ninguna, las compras y ventas de instituciones bancarias se dan a menudo, no es que no sea parte de la práctica común en el mundo empresarial, sin embargo, evidentemente por ser banco del que se trata han surgido algunas percepciones, que vale la pena resaltar, los clientes de Banamex no sufrirán ningún problema durante el proceso y una vez que el banco sea adquirido por un comprador, porque tendrá que pasar por todos los tramites regulatorios”, afirmó.

