Nuestras predicciones para los Oscar 2024: Quién ganará mejor director, actriz, actor, película y más…

Seguramente, Christopher Nolan está listo para una gran noche donde sin duda la protagonista será su película sobre la bomba atómica Oppenheimer, después de varios años de decepciones en los Oscar con películas veneradas como The Dark Knight, Inception y Dunkirk.

El dominio de Oppenheimer en todo el circuito precursor de la temporada de premios (en los SAG y en los BAFTA) hasta el lento pero constante ascenso de Anatomy of a Fall desde Cannes (donde Jane Fonda arrojó hilarantemente un pergamino de la Palma de Oro a la directora Justine Triet) hasta el potencial oro de los Oscar, todo llega hasta la transmisión que Jimmy Kimmel volverá a conducir una hora antes de lo habitual a las 7 p.m. Este/4 p.m. PT el domingo 10 de marzo desde el Dolby Theatre de Hollywood.

Así, todos los ojos están puestos en grandes contendientes como Christopher Nolan, Lily Gladstone, Cillian Murphy, Da’Vine Joy Randolph, Robert Downey Jr. que podrían repetir victorias en sus respectivas categorías.

Aquí nuestras predicciones para las categorías más importantes de los premios de la academia.

Mejor actriz de soporte

Emily Blunt, Oppenheimer

Danielle Brooks, The Color Purple

America Ferrera, Barbie

Jodie Foster, Nyad

Da’Vine Joy Randolph, The Holdovers

Nuestra favorita: Da’Vine Joy Randolph

Da’Vine Joy Randolph, The Holdovers

Mejor actor de soporte

Robert De Niro, Killers of the Flower Moon

Robert Downey Jr., Oppenheimer

Ryan Gosling, Barbie

Mark Ruffalo, Poor Things

Sterling K. Brown, American Fiction

Nuestro favorito: Robert Downey Jr.

Robert Downey Jr.

Mejor actriz

Lily Gladstone, Killers of the Flower Moon

Sandra Hüller, Anatomy of a Fall

Carey Mulligan, Maestro

Emma Stone, Poor Things

Annette Bening, Nyad

Nuestra favorita: Lily Gladstone

Lily Gladstone

Mejor actor

Bradley Cooper, Maestro

Paul Giamatti, The Holdovers

Cillian Murphy, Oppenheimer

Jeffrey Wright, American Fiction

Colman Domingo, Rustin

Nuestro favorito: Cillian Murphy

Oppenheimer Foto: Cortesía de Universal Pictures

Mejor director

Jonathan Glazer, The Zone of Interest

Yorgos Lanthimos, Poor Things

Christopher Nolan, Oppenheimer

Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon

Justine Triet, Anatomy of a Fall

Nuestro favorito: Christopher Nolan

Christopher Nolan EFE/EPA/ANDY RAIN

Mejor película

American Fiction

Anatomy of a Fall

Barbie

The Holdovers

Killers of the Flower Moon

Maestro

Past Lives

Poor Things

Oppenheimer

The Zone of Interest

Nuestra favorita: Oppenheimer

