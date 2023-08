Ofrecen becas para formar especialistas en centros de datos en México

México vive un boom en el mercado de los centros de datos, pero hay una escasez de talento especializado, por lo que un par de organizaciones sumaron esfuerzos para becar a jóvenes ingenieros.

Los ingresos en el mercado de centros de datos en el país aumentarán continuamente durante los próximos cuatro año en 600 millones, hasta ascender a 4,150 millones de dólares en 2027, lo que habla de la oportunidad económica que tiene la nación en este sector, de acuerdo con datos de Statista.

Desde las tecnológicas más importantes como Google, Microsoft o Amazon, hasta empresas mexicanas multinacionales como KIO Networks, tienen una importante infraestructura de centros de datos desplegada en México.

Por esta razón la Asociación Mexicana de Data Centers (MEXDC) en conjunto con DCD>Academy, principal proveedor global de servicios de formación y aprendizaje para la industria de los centros de datos, lanzaron la Beca Talento Data Center en México “con el objetivo de atraer a ingenieros recién graduados o estudiantes de último año de las áreas de ingeniería industrial, electromecánica y manufactura”, según un comunicado conjunto.

Te interesa:

Microsoft abrirá su Región de Centros de Datos de Querétaro para el segundo semestre del año

20 becas para formar especialistas en centros de datos

Beca Talento Data Center ofrecerá a 20 jóvenes la oportunidad de especializarse en la industria de Centros de Datos bajo el formato e-learning en la plataforma virtual DCD>Academy.

Se trata de los cursos DCT (Data Center Technician) para formarse como técnicos en gestión de instalaciones, y The Business of Data Centers, que les proporcionará una descripción general de la industria de centro de datos y puede estar abierto a profesionales no técnicos.

“Los jóvenes seleccionados tendrán la posibilidad de hacer prácticas remuneradas en las empresas asociadas de la MEXDC en centros de datos de colocación, aquellos que alojan servidores de otros clientes”, informó la MEXDC.

Para la creación de las becas se destinó una inversión total de 73,900 dólares o 3,695 dólares por apoyo, de acuerdo con DCD>Academy.

“De acuerdo con estimaciones del Banco Mundial, hacia 2027 habrá una brecha global de talento especializado en Tecnologías de Información de aproximadamente 10 millones de personas, por lo que se requerirán jóvenes con habilidades y conocimientos diversos en áreas tales como analítica de datos, inteligencia artificial, Internet de las cosas (IoT), Big Data, así como codificación y programación; dichas capacidades serán cruciales en la transformación digital”, expusieron.

Lee también:

La demanda de centros de datos crece y la mexicana KIO le compite a Google, Amazon…

Para que los jóvenes mexicanos apliquen por una de las 20 becas de Beca Talento Data Center, los candidatos podrán presentar su solicitud a través de formularios en los portales de MEXDC y DCD>Academy. Una vez recibida la candidatura, un comité de selección elegirá a los becados, con especial atención a la incorporación de talento femenino.

“Posteriormente, y tras concederse la beca, comenzará la capacitación que, al concluirse, dará paso al inicio de las prácticas. El periodo de solicitud inicia el día de hoy, 21 de agosto, y concluirá hasta que se otorguen la totalidad de las becas”, precisaron las organizaciones responsables.

Más del tema:

Crean una asociación de data centers para potenciar el mercado mexicano

José Friebel, director general de DCD>Academy para España y Latinoamérica, explicó que la estrategia busca reducir el déficit de talento de profesionales cualificados en el sector: “En DCD>Academy tenemos la infraestructura técnica necesaria y la oferta académica ya articulada, por lo que entendimos que podíamos –y debíamos– jugar un papel clave para activar un plan más amplio y ambicioso que permita dotar a la industria del data center del personal que necesitará en un futuro inminente”.

Adriana Rivera, directora ejecutiva de la MEXDC, explicó que la beca busca atender el reto del talento con habilidades de TI en el país a través de una comisión especializada, tomando en cuenta que la SEP advirtió que en México se estima un gran déficit de ingenieros para 2025, y que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) asegura que actualmente solo 27 de cada 100 hombres y ocho de cada 100 mujeres que ingresan a la universidad en el país lo hacen para estudiar alguna ingeniería.

¿Ya nos tienes en Facebook? Danos like y recibe la mejor información