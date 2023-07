Reaparece Cabeza de Vaca de forma virtual; buscará candidatura presidencial

Después de 10 meses que finalizó su mandato como gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca reapareció, pero de forma virtual desde la plataforma de Zoom, desde donde acusó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de perseguirlo políticamente.

Esta mañana su hermano Ismael García Cabeza de Vaca y la esposa e hijas del exmandatario local, lo registraron ante el Comité Organizador como aspirante a representar el Frente Amplio por México; posteriormente, acudieron al PAN para notificar su inscripción.

En un mensaje que dio a través de Zoom y que se transmitió en el PAN, el exgobernador explicó que si no acudió a su registro es porque es un perseguido político del actual Gobierno, pero comentó que el 10 de agosto si acudirá al primer debate entre los aspirantes.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México

“Se han de preguntar por qué no estuve presente en mi registro. La respuesta es no asistí porque soy un perseguido político. Durante diferentes mañaneras fui sujeto a ataques, difamaciones, calumnias de una manera sistemática por parte de este Gobierno represor, pero no les basto ya que fueron capaces de fabricar delitos, falsificar documentos, inclusive, de iniciar un proceso de desafuero”, dijo el panista de Zoom.

García Cabeza de Vaca es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) desde agosto de 2020, por la presunta comisión de delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y fraude fiscal. Sin embargo, el panista comentó que ha ganado en ”todas las instancias, y he demostrado mi inocencia y que esto fue una vil y cobarde persecución política para mandar un mensaje a los opositores”.

Al ser cuestionado sobré en dónde se encontraba, el exgobernador comentó que que está entre Tamaulipas y Texas: ”Yo voy y vengo, estoy en la frontera entre Tamaulipas y Texas, ahí es donde circulo”.

En tanto, el presidente del PAN, Marko Cortés, recordó que el 12 de julio lanzarán una plataforma en donde los aspirantes a representantes de la Construcción del Frente Amplio por México deberán juntar 150 mil firmas para avanzar en el proceso, y quien gane, será el candidato presidencial de la oposición.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado