PAN y PRD salen en defensa de Alejandro Moreno ante solicitud de desafuero

Los líderes de la coalición Va por México —conformada por el PAN, PRI y PRD— salieron en defensa de Alejandro Moreno ante la solicitud de desafuero que hay en su contra; además, pidieron la renuncia de Sergio Gutiérrez Luna como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados al señalar que el morenista no representa a todos los legisladores.

Lo anterior porque el morenista Gutiérrez Luna llamó ayer a conferencia de prensa para informar de la solicitud de desafuero de Alejandro Moreno, lo cual no había pasado con otras peticiones parecidas.

“Violaron la ley y generaron un espectáculo, pero además rompieron con el debido proceso (…) Es un ataque a la dirigencia de un partido, que el PRI, el PAN y el PRD no van a permitir (…) Sergio Gutiérrez se debe ir de la presidencia de la Mesa Directiva , porque no nos representa con dignidad a todos los partidos”, dijo el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira.

El coordinador del PRD en San Lázaro, Luis Espinoza Cházaro, respaldó la petición de que Sergio Gutiérrez Luna deje la presidencia de la Mesa Directiva y aseveró que, pese a la petición de desafuero de Alejandro Moreno, la coalición no aprobará la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Quien debiera ver por la seguridad de todos los diputados es el presidente de la Mesa Directiva y se comporta como líder de un fracción, para no decir como un matraquero; lo ha convertido como una verdadera kermés, ha perdido el respeto de muchos”, menciono el perredista.

El PAN también apoyó al dirigente del PRI, pues el diputado Jorge Romero mencionó que los tres partidos no cambiarán su ruta política ni con las “amenazas” de Morena y del mandatario federal.

“Aquí estamos y aquí vamos a seguir. Si lo que creen que aventando la lámina nuestra actitud como oposición va a cambiar, no saben quiénes somos. Lo que sea que sea, lo habremos de afrontar de frente. Están mal si creen que con sus amenazas y actitud vamos a cambiar, que nos conozcan ahora y vamos a seguir de frente los del PRI, PAN y PRD”, comentó el panista.

En la conferencia también informaron que conformarán una comisión tripartita para construir e impulsar un propuesta de gobiernos de coalición. En la conferencia, explicaron que los integrantes de esta comisión se reunirán tanto con expertos en temas electorales como con asociaciones civiles para conformar la propuesta.

“(Los gobierno de coalición son) para que haya gobiernos donde realmente gobernemos todos, donde no se abuse del poder no se tomen decisiones caprichosas en base de ideologías y no de la técnica”, dijo el presidente del PAN, Marko Cortés.

Esta se integrará por los priistas Carolina Viggiano, José Antonio González, Graciela Ortiz, Manuel Añorve, Tania Larios, Rubén Moreira, Alberto Aguilar Iñarritú, Willy Ochoa; los panistas Guadalupe Munguía, Gustavo Madero, Maru Campos, Santiago Creel, Francisco Ramírez Acuña, Cecilia Patrón, Jorge Romero y Julen Rementeria, y los perredistas Adriana Diaz, Héctor Bautista, Jesús Ortega, Miguél Ángel Mancera, Silviano Aureoles, Karen Quiroga, Roxana Luna, Claudia Castelo .

