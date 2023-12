Fanova: donde cientos de creadores de contenido monetizan su pasión 

Desde vlogs y videos hasta los últimos bailes y tendencias de TikTok, los creadores de la generación Z están remoldeando el panorama de los medios de comunicación, publicación a publicación. Esta generación ha aprovechado el poder de las redes sociales para captar la atención de su público con su nueva visión de la vida (la cual comparten en línea) y su creatividad.



América Latina, al igual que el resto del mundo, ha visto un enorme aumento de creadores de contenido en los últimos años. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos y de los muchos seguidores que han conseguido, a muchos de ellos les resulta difícil convertir su pasión en una fuente de ingresos sostenible.



En este contexto nació Fanova, una aplicación web con sede en Nueva York para creadores mexicanos y brasileños de la Generación Z, que promete una fuente de ingresos adicional para los creadores.

La plataforma de monetización de contenidos por suscripción permite a los influencers ganar dinero directamente de sus seguidores. Se diferencia por permitir únicamente contenido limpio. Al poner el control en manos de los creadores, Fanova está dando paso a una ola de oportunidades, en particular para aquellos que durante mucho tiempo han estado desatendidos por los acuerdos tradicionales con las marcas en la región.



México, cuna de influencers en Latinoamérica



México, en particular, se ha convertido en la segunda mayor audiencia de redes sociales en América Latina y el Caribe. A medida que más y más creadores de contenido latinoamericanos irrumpen en la escena, hay una necesidad apremiante de una plataforma como Fanova, donde los creadores con talento puedan compartir su arte, conectar con sus fans y convertir su duro trabajo en un ingreso sostenible.



Con una mezcla de tecnología de vanguardia y un profundo conocimiento de los desafíos únicos de la región, Fanova se está convirtiendo rápidamente en el centro de monetización para los creadores de contenido mexicanos y brasileños, demostrando que hacer dinero de una pasión no sólo es una posibilidad, sino una realidad.



Fanova vislumbra un futuro brillante para los creadores en América Latina, con un enfoque particular en los jóvenes creadores mexicanos y los productores de contenidos profesionales que se toman en serio convertir su pasión en una carrera viable. Ya sean artistas, influencers, educadores o expertos en su campo, Fanova ofrece una plataforma donde pueden crear una membresía, establecer un muro de pago y compartir contenido exclusivo con sus seguidores, quienes pagan una pequeña cuota mensual para sus creadores de contenido favoritos.





Rentabilizando la pasión por los contenidos



La plataforma ya ha pagado más de 100, 000 dólares a los creadores de contenidos.



Los creadores tienen la flexibilidad de fijar su propio precio de suscripción mensual y de pago por chat, lo que les permite determinar cuánto pagan los suscriptores por acceder a sus contenidos exclusivos. Asimismo creadores pueden elegir qué contenidos están disponibles de forma gratuita y cuáles sólo serán accesibles para los suscriptores de pago. De este modo se establece un sistema de paywall para generar ingresos.



El equipo de Fanova está formado por latinoamericanos nativos. La venezolana Elsa Wolfermann, jefa de éxito de creadores, dijo: “Fanova se enorgullece de diferenciarse de sus competidores en su compromiso de proporcionar un entorno seguro para los creadores y sus fans”. Y es que la plataforma aplica estrictas directrices de contenido, que prohíben el material explícito, los desnudos y el contenido que promueva actividades ilegales. Para lograrlo hay un equipo de moderadores de contenido e inteligencia artificial para supervisar el contenido y garantizar que se ajuste a nuestras directrices de contenido, explica Wolfermann.



Al poner el control en manos de los creadores, Fanova está dando paso a una ola de oportunidades para que los creadores de contenidos rentabilicen su pasión, en particular para aquellos que durante mucho tiempo han estado desatendidos por los acuerdos de marcas tradicionales en la región.

NOTA: Los contenidos suscritos como “Content” son responsabilidad exclusiva de las marcas y sus voceros o agentes, y son independientes a la postura y línea editorial de Forbes México.