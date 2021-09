Pequeños comercios necesitan digitalización y bancarización para recuperarse: Canirac

Las restricciones por la pandemia de Covid-19 provocaron el cierre de 120,000 restaurantes y negocios en México durante 2020, por lo que ahora la digitalización y bancarización son el impulso que se necesita para recuperar los empleos perdidos y evitar que crezca la informalidad, de acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac)

“No existes si no estás en el mundo digital, una tiendita, un micronegocio, un restaurante pequeño pequeño, necesitan que los acompañemos en la digitalización para que acepten pagos electrónicos, una página web, un menú en línea, servicios a domicilio y otros agregadores (…) La banca y las fintech todavía siguen sin ver a estos segmentos, por lo que necesitamos incorporarlos”, puntualizó Germán González Bernal, presidente de la Canirac.

En la Ciudad de México solamente 13,000 negocios cerraron; ante este panorama, la Canirac destacó cuatro puntos para acelerar su recuperación: abaratar la transición de los negocios para convertirse en formales simplificando las burocracias administrativas, capacitar la fuerza laboral en el conocimiento de reglamentos, impulsar el mundo digital y brindarles créditos.

“Para la industria, el empleo es importantísimo; ha sido muy difícil la recuperación, hemos estado cerca de los proveedores para buscar incentivos, las noticias a partir de los semáforos mejoran, pero aún estamos al 70 o 75% de las ventas, aún hay muchos retos, la industria está muy lastimada”, agregó González Bernal.

Lee también: Economía de la CDMX crecerá 6% este año con reapertura: Sheinbaum

Por su parte, Eduardo Daniel Contreras Pérez, presidente de la Canacope CDMX, abundó que se perdieron el 30% de los empleos formales e informales en pymes, las cuales son empresas familiares que originan 7 de cada 10 empleos en México.

Actualmente, las pymes registran ventas del 50% y se espera que con la apertura económica su recuperación se pueda alcanzar en los próximos meses tras no recibir apoyos económicos.

“Son empresas que sus ingresos van fluctuando, son por temporadas, no son constantes y no tienen una estructura económica que soporte que estén cerradas. No sólo fueron cierres de negocios sino que muchas de ellas cayeron en la informalidad, hoy en día estamos viendo una adaptación”, dijo Contreras Pérez.

Por su parte, Sergio Londoño, director de Asuntos Públicos, Comunicación y Sustentabilidad de Coca-Cola México, añadió que la activación de tiendas y restaurantes es vital para la recuperación económica del país.

“Todo tiene que partir de pensar global y actual local, pensar quiénes son las personas con las que estamos comerciando, enfocarnos en rehabilitar la economía de nuestros barrios y colonias para poder fortalecer la economía mundial”, sostuvo el directivo.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado