Peso Pluma, Karol G y Rauw Alejandro lideran las categorías latinas de los Grammy

Peso Pluma, Karol G y Rauw Alejandro están entre los aspirantes a las categorías latinas de la 66 edición de los Grammy que se llevará a cabo el 4 de febrero de 2024 en Los Ángeles (California), informó este viernes Academia de la Grabación de EU.

El cantante mexicano Peso Pluma opta a una nominación en la categoría de mejor álbum de música mexicana (incluyendo tejano) con su álbum “Génesis”, mientras que el disco de la colombiana Karol G, “Mañana será bonito”, y el del puertorriqueño Rauw Alejandro, “Saturno”, compiten en la categoría de mejor álbum de pop latino.

Taylor Swift y Olivia Rodrigo competirán por el álbum del año en los Grammy

La cantautora estadounidense Taylor Swift, con su disco “Midnights”, y su compatriota Olivia Rodrigo, por “Guts”, fueron nominadas este viernes en la categoría de álbum del año por la Academia de la Grabación de EU para la 66 edición de los Grammy, previstos para el 4 de febrero.

Un apartado en el que también figuran como finalistas SZA (“SOS”), Miley Cyrus (“Endless Summer Vacation”), Janelle Monae (“The Age of Pleasure”), Jon Batiste (“World Music Radio”), Boygenius (“The Record”) y Lana del Rey (“Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd”).

Swift, la única artista femenina en haber ganado este premio en tres ocasiones, espera que su último disco le permita seguir agrandando su legado después de una exitosa gira internacional, “The Eras Tour”, y el aclamado estreno de una película basada justamente en esta serie de conciertos.

Por su parte, Rodrigo regresa después de erigirse como mejor nueva artista y llevarse otros dos premios hace dos años.

“Guts” es un álbum personal en el que habla de vulnerabilidad y frustración que le ha granjeado ya centenares de millones de reproducciones en las distintas plataformas musicales.

La tercera favorita para alzarse con el galardón de álbum del año es Cyrus, que volvió este año con “Flowers”, un tema que la ha colocado de nuevo en el firmamento pop de Estados Unidos después de su consagración hace una década con “Wrecking Ball”.

La también actriz no consiguió colarse finamente en otra de las categorías reinas, la de grabación del año, en la que Swift y Rodrigo repetirán enfrentamiento con SZA (“Kill Bill”), Jon Batiste (“Worship”) y Boygenius (“Not Strong Enough”), además de Billie Eilish (“What Was I Made For?”), Victoria Monét (“On My Mama”) y Doja Cat (“Paint The Town Red”).

