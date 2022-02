Diputados de Morena presentarán reforma electoral en mayo

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, informó que en mayo presentarán su propuesta de reforma político-electoral para que sea discutida tras los comicios del 5 de junio.

“Una de las tareas fundamentales, sustantivas para avanzar en la consolidación de la Cuarta Transformación, es lograr tener un marco jurídico-electoral que le garantice a los mexicanos el derecho a votar libremente y a ser votado, las dos cosas. Cuando digo el derecho libre a votar, me estoy refiriendo en condiciones de equidad, de legalidad, de certeza, con un organismo electoral que sea imparcial”, señaló el morenista al hablar sobre la iniciativa que presentarán.

Al hablar de la reforma que presentarán, el diputado criticó el presupuesto que tiene el instituto Nacional Electoral (INE), pues dijo que es el mismo que se le otorga a la pobreza en México.

“No puede ser que en un país de 70 millones de habitantes y sus familias en condición de pobreza, se destinen, cuando no hay proceso electoral, cerca de 20 mil millones de pesos, que es lo que dispone el Instituto”, indicó.

Al ser cuestionado sobre cuándo estiman discutir las propuestas que envíe Morena, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la oposición, respondió que podría en el periodo extraordinario que comienza en mayo y finaliza en agosto.

“Vamos a ver, vamos a ver qué define la Junta de Coordinación Política. Pero tiene que ser antes de que termine este semestre. Vamos a analizarlo. No es la posición solamente de nosotros. Lo tenemos que hacer bien, lo tenemos que hacer con cuidado, con respeto a los grupos parlamentarios, a la opinión de los demás, de la propia coalición, pero sí que sea, es el propósito de Morena, en este semestre”, enfatizó.

También comentó que la reforma político-electoral es con la intención de que entre en vigor en 2024, cuando se realicen las elecciones presidenciales.

“Para que entre en vigor en 2024. Y seguramente, no sé, habría que verla, es de aproximaciones sucesivas, no es palabra de rey, también lo que venga de parte de los otros grupos parlamentarios. Hay elecciones el próximo año. Sí, en todo caso, no puede interferir en el ruido que se genera durante las campañas y en la jornada electoral, por eso decía que puede ser en este semestre, pero terminando, en principio, mi opinión, es terminando el proceso electoral de este año”, dijo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha adelantado que está preparando una reforma electoral para disminuir el presupuesto al INE y reducir el número de legisladores de representación proporcional; mientras, la oposición ha señalado que también elaborarán propuestas que protejan la autonomía del órgano electoral.

