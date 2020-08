Si en el gobierno se motivara la creatividad, México sería otro: Alfonso Romo

Alfonso Romo Garza, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, criticó que en el gobierno federal se carece de una forma de trabajo que impulse la creatividad y la innovación, a diferencia del sector privado.

“Si esta forma de trabajo, esta mística de motivar la creatividad y a la innovación de miles de sus agremiados, existiera en el gobierno, si esta cultura existiera en el Gabinete, México sería otro”, señaló en su mensaje virtual a la 75 Asamblea Anual de la Cámara de la Industria de Transformación (Caintra) de Nuevo León.

“Lo digo con sinceridad, porque nunca había estado en el gobierno y si en una familia hay distintos puntos de vista, imagínense en un gobierno que trata de combatir la corrupción”, agregó.

Por otro lado, Romo advirtió que el gobierno está obligado a dar seguridad jurídica al sector privado.

Por ello, destacó que si bien es necesario corregir los hechos del pasado, hay que ver hacia el futuro: “que realmente corrijamos lo de atrás, pero que no se nos olvide que tenemos que ver para adelante”.

Asimismo, recordó que en el encuentro del presidente Andrés Manuel López Obrador con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, los estadounidense le dieron un consejo.

“Para que haya un éxito rotundo en la relación comercial y hacer una América fuerte, hay tres palabras: honren los contratos”, relató el también coordinador del Consejo para la Promoción de la Inversión y el Empleo.

“Sabemos que si no se honran los contratos, no hay certidumbre, y sin ello no hay un ambiente propicio para la inversión, ni se aprovechará la oportunidad que genera el conflicto entre Estados Unidos y países asiáticos”, apuntó Romo.

En tanto, el funcionario señaló que los precios de la energía necesitan ser competitivos, porque se llega a pagar hasta 50% más que en Estados Unidos.

Romo acudió en representación del presidente López Obrador a las oficinas de Caintra donde acompañó al presidente del organismo empresarial, Adrián Sada Cueva, y a su director, Guillermo Dillon, para el enlace con los socios.

Con información de medios.