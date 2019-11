Por vez primera una mujer editará al británico Financial Times

Notimex.- El diario británico Financial Times anunció hoy la partida de su actual editor Lionel Barber y el ascenso a ese cargo de Roula Khalaf, la primera mujer en esas funciones en los 131 años de historia del rotativo.

Barber anunció en un correo electrónico el fin de sus 34 años de carrera en el FT, “el mejor trabajo en el periodismo” señaló, a partir del próximo enero y la designación para sustituirlo de Khalaf.

El saliente editor de 64 años de edad luego se reunió con los miembros de la redacción y se enorgulleció de haber restaurado el nivel de calidad periodístico del rotativo fundado en 1888 y que desde 2015 pasó a formar del grupo japonés Nikkei.

Precisó que en sus 14 años de editor había podido construir un negocio sustentable en el marco de “tiempos tumultuosos”, y había llegado el tiempo de entregar las riendas a Khalaf, que describió como honesta, sabía y fuerte.

Some personal news: am thrilled to be appointed the next FT editor. What a privilege to follow the great ⁦@lionelbarber⁩ pic.twitter.com/Sboqw48lhR

— roula khalaf (@khalafroula) November 12, 2019