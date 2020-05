Productividad y eficiencia: cómo optimizar tus horas de trabajo

Para cualquier trabajador o empresario, la productividad es una de las máximas a conseguir en el trabajo diario. Conseguir la máxima cuota de productividad puede ser tarea difícil pero no imposible. Si quieres realizar tus labores en el mejor tiempo posible y de la forma más eficiente, a continuación, te decimos algunas recomendaciones que pueden ayudarte. ¡Tenlos en cuenta todos y notarás como tu productividad aumentará día a día!

Objetivos diarios

A la hora de trabajar, fíjate unas metas diarias para así conseguir grandes logros a lo largo del día. Así, será más fácil que permanezcas enfocado en tu trabajo y la procrastinación no haga acto de presencia en tu escritorio. Eso sí, debes tener una gran fuerza de voluntad para lograrlo.

Identificación del mejor horario

Intenta siempre identificar cuáles son las horas en las que más te sientes motivado y, por tanto, realiza las tareas establecidas como más importantes en esas horas. Ten en cuenta que estas horas más productivas podrán cambiar en cualquier momento, pero identificarlas siempre te garantiza el éxito.

Silencia tus dispositivos

Mientras trabajas, es normal que entres a tu página de casino favorito para jugar una partida, abrir WhatsApp (u otra app de mensajería instantánea) para hablar con alguien o responder algún mensaje o visitar tu perfil en alguna de las redes sociales. Esto es conocido ahora como procrastinar, pero eso es algo que debes evitar a toda costa.

Para lograrlo, silencia tu smartphone y quita las notificaciones mientras estés trabajando y así podrás conseguir enfocarte al 100% solo en tu pantalla para realizar tu trabajo de la mejor forma posible.

Madrugar

Puede que dormir te guste, pero madrugar te va a hacer ser más productivo. Si madrugas vas a tener toda la mañana para trabajar, teniendo así unas cuantas horas de ventaja para adelantar tus tareas y actividades. Puede que al principio te cueste madrugar, pero seguro que con el tiempo lo agradecerás.

Planificación

Sin duda alguna, este es uno de los consejos primordiales y es que la planificación es esencial a la hora de alcanzar plena productividad. Dedica una media hora al día para planificar tu jornada y no pienses nunca que es tiempo perdido ya que definir bien tu tiempo de trabajo te puede ayudar mucho a organizarte, recetar tu tarea y ganar horas. Con esta planificación, además, serás capaz de identificar nuevas técnicas para mejorar tu desempeño laboral.

Conseguir plena productividad, aunque se crea lo contrario, no es un imposible; es más, es algo a lo que tiene que aspirar cualquier empresario o trabajador. Tan solo tienes que seguir una serie de pautas e implantarlas en tu rutina diaria y verás que, con el tiempo, logras realizar tu trabajo en menos tiempo y así dedicarte a otras tareas a las que antes, por falta de tiempo, no podías, ni siquiera, plantearte como dedicar tiempo a leer o más tiempo a tu familia. No lo dudes y pon en práctica estos consejos que te ofrecemos y seguro que notas cómo tu productividad aumenta considerablemente.

