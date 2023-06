Prohibieron celulares en Consejo de Morena, aun así, grabaron a Sheinbaum reclamando a Durazo

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, dijo que hay una investigación interna sobre la filtración de un video en el que se ve a Claudia Sheinbaum reclamar al presidente del Consejo Nacional del partido, Alfonso Durazo, por los gritos con los que fue recibida el pasado domingo la todavía jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

En el video se ve a Claudia Sheinbaum reclamar a Durazo por los gritos de “piso parejo” que le lanzaron al llegar al hotel donde el pasado domingo Morena celebró su Consejo Nacional. Tales gritos se referían a que la mandataria capitalina se separara del cargo, una propuesta en la que desde hace tiempo insistió el excanciller Marcelo Ebrard y que finalmente el partido aprobó.

“Vinieron con gritos… Te juro que ya me cansé. Ya me cansé. Ya me cansé”, habría dicho Sheinbaum, mientras que Durazo respondía “no hay excusa, no hay excusa. “Nada más me recibieron a mí. Desde que yo llegué me respingo ¿entiendes? No se vale”, continuó Sheinbaum en referencia a que a ningún otro de los aspirantes a la coordinación de la defensa de la transformación de Morena lo recibieron con gritos en contra.

Este jueves el presidente de Morena, Mario Delgado, reconoció que “ese video no debió haber existido porque se recogieron teléfonos en la entrada para justamente que todos los consejeros estuvieran concentrados en la discusión”, pero aún así se ingresó el celular o dispositivo con el que se grabó el reclamo de Sheinbaum a Durazo.

“Ponernos de acuerdo no es cosa fácil, no es de que digamos algo y nadie diga nada. No, este trabajo de unidad ha sido un proceso de mucha paciencia, de mucha conciliación, de mucha madurez, finalmente, de cada uno de los participantes”, añadió Delgado Carrillo.

Y subrayó: “sí es bueno que los aspirantes manden el mensaje a sus simpatizantes de que no hay necesidad de agredir a nadie, no debe hacerse, es incorrecto. Entonces, no hay más comentarios más que decirles que es un proceso normal, pero, finalmente prevalece la madurez de los aspirantes para ir en unidad”.

También comentó que para evitar confrontaciones entre simpatizantes y “corcholatas”, le darán 30 gafetes a cada aspirante a coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación para que lo acompañen a su registro, pues mañana acudirá Claudia Sheinbaum , Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco.

Sobre el financiamiento de las giras de las “corcholatas” por todo el país, comentó que antes del lunes 19 de junio cuando empiecen estos recorridos, Morena dará las reglas para ello. Actualmente, hay una propuesta de Marcelo Ebrard para que estas giras sean costeadas con donativos de simpatizantes de Morena.

