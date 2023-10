¿Qué es (y no es) el ‘growth marketing’?

Hace unos días, junto a Google y en sus oficinas, di una plática acerca de lo qué es el growth marketing. Esa plática me llevó a escribir este artículo, ya que creo que aún existe bastante confusión acerca de lo que es (y no es) el growth marketing.

En pocas y simples palabras, se trata de utilizar todas las estrategias y tácticas, tanto del marketing tradicional como del nuevo marketing para lograr rápidos y exponenciales crecimientos de un negocio.

No es un “conjunto de herramientas”, es una forma distinta de pensar el marketing.

Este “nuevo marketing” también es conocido como growth hacking, pero yo prefiero llamarlo growth marketing, porque el día que le dije a mi esposa que en Shake Again, mi agencia digital, hacíamos “Growth Hacking”, casi llama a la policía. : ).

Lamentablemente, mucha gente asocia el “hacking” con algo malo, con esos pillos que hackean sitios o cuentas con la peor de las intenciones, pero así como hay hackers malos, los hay buenos y son de los que en este artículo estoy hablando, de aquellos hackers que están enfocados en hacer crecer un negocio de manera sana, rentable y exponencial.

Growth marketing se refiere a las técnicas y estrategias que las típicas empresas del estilo Silicon Valley y nacidas digitales (como Airbnb, Amazon, Uber, Google, entre muchas otras otras), vienen utilizando hace muchos años para crecer de manera exponencial, que hoy también han empezado a utilizar empresas del tipo tradicional y que están muy ancladas en la gran cantidad de herramientas que hoy ponen a su disposición las tecnologías digitales.

Pero cuidado, porque de la misma manera que definimos a la transformación digital como un cambio de mentalidad y no como algo sólo relacionado a herramientas tecnológicas, con el growth marketing, como ya dijimos, sucede lo mismo: se trata de un cambio de mentalidad, no de un simple conjunto de herramientas.

El growth marketing no es una secuencia de 1, 2, 3, sino más bien un proceso fluido y constante, un círculo, más que un embudo, una forma diferente de pensar y de ver a las empresas y de cómo hacerlas crecer.

Es el viejo y conocido método científico de analizar, idear, priorizar y testear, anabolizado y potenciado por las herramientas digitales de medición y viralización que hoy tenemos al alcance de la mano.

Esta nueva forma de ver al marketing no empieza unas semanas antes del lanzamiento de una campaña o de un producto, sino durante la fase de diseño y desarrollo del mismo y continúa mucho más allá de la venta, en un proceso continuo de mejora, optimización y crecimiento.

El growth marketing no se enfoca solamente en adquirir nuevos clientes, como siempre lo ha hecho y lo hace el marketing tradicional, sino que trabaja sobre todo el funnel, no sólo para hacer que lleguen nuevos clientes (quién no los quiere), si no para hacer que esos clientes nos vuelvan a comprar, nos recomienden y que ese círculo constante de crecimiento nunca se detenga y crezca cada vez más.

El tema es extenso, difícil de abarcar en un solo artículo, por eso, estén atentos, porque seguiré escribiendo del tema y de cómo aplicarlo en tu sitio y negocio.

Sebastián Moglia Claps, country manager de Shake Again.

