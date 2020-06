Las celebridades mejor pagadas del mundo ganaron en conjunto 6,100 millones de dólares (mdd) antes de impuestos y tarifas, presentando una caída de 200 mdd desde 2019, luego de que la pandemia global del coronavirus obligara el cierre de estadios y silenciara actuaciones en todo el mundo.

Esta disminución es la primera desde 2016, año después de que Floyd Mayweather y Manny Pacquiao obtuvieran casi 1,000 mdd por la pelea más rica en la historia del boxeo. Incluso con el Covid-19 al acecho y Estados Unidos en llamas en todos los sentidos tras el asesinato de George Floyd, el espectáculo sin duda continuó.

Las celebridades que más ganaron fueron Kylie Jenner y Kanye West, quienes aportaron 590 mdd y 170 mdd, respectivamente. Por su parte, West recaudó la mayor parte de sus ganancias por su acuerdo de zapatillas deportivas, Yeezy, con Adidas, mientras la fortuna de Jenner se incrementó en enero por la venta de participación del 51%, en su firma de cosméticos a Coty. Si bien exageró a lo largo de los años el tamaño de su negocio, el dinero que obtuvo del acuerdo fue real y lo suficiente como para clasificar en la lista de “celebrities” mejor pagadas de todos los tiempos.

En tanto, los tres gigantes del streaming repartieron 300 mdd a las estrellas en la lista, incluidos Ryan Reynolds (No. 18, con 71,500 mdd), Billie Eilish (No. 43, 53 mdd) y Jerry Seinfeld (No. 46, 51 mdd), con Netflix pagando más de dos tercios de eso.

Los shows en vivo generaron los mejores ingresos de carrera para algunos de los personajes más importantes de la música, por ejemplo, Divide Tour de Ed Sheeran atrajo 8,900 mdd de fanáticos y recaudó 776 mdd en más de dos años para superar el récord histórico de U2 en una sola gira. Otros se verán afectados el próximo año ya que las giras para todos, desde Taylor Swift (No. 25, 63,500 mdd) hasta Paul McCartney (No. 93, 37 mdd) han sido canceladas a causa de la pandemia.

En deportes, Roger Federer (No. 3, 106,300 mdd) es el primer tenista en ganar el primer lugar entre los atletas de la lista, mientras que Cristiano Ronaldo (No. 4, 105 mdd) se convirtió en el primer jugador de equipo en ganar 1,000 mdd durante su carrera. Quien también sobresalió fue Naomi Osaka quien estableció su propio récord en el número 90, con ingresos de 37 mdd, la mayor cantidad de dinero que cualquier atleta femenina haya forjado en un solo año.

Podcasting hace su primera aparición en la voz de Bill Simmons (No.13, 82,500 mdd), quien vendió su compañía de podcast The Ringer a Spotify en febrero por 206 mdd. Otro recién llegado es Lin-Manuel Miranda, creador y estrella de Hamilton, (No. 62, 45,500 mdd), quien se sumó por el éxito de Broadway en febrero cuando Walt Disney pagó 75 mdd por los derechos de transmitir la versión filmada de su musical.

Miranda se unió a un coro de celebridades que usaron su fama para hablar después del asesinato de Floyd: “Depende de nosotros en palabras y hechos, defender a nuestros conciudadanos”. Es uno de un grupo creciente de estrellas que trabajan para lograr un cambio sistémico, más de una docena de la lista Celebrity 100 han invertido con el Fondo de Liderazgo Cultural de Andreesen Horowitz, que tiene como objetivo ampliar las oportunidades de inversión y el acceso a empleos tecnológicos para los afroamericanos.

A continuación se incluye una el Top 20 de la lista Celebrity 100, las celebridades mejor pagadas en 2020, realizada cada año por Forbes.

1.- KYLIE JENNER

Fortuna: 590 MDD

La estrella del reality Keeping Up with the Kardashians vendió el 51% de Kylie Cosmetics a Coty, Inc., que para enero de 2019 cotiza en bolsa por 600 mdd; Jenner se embolsó 540 mdd, antes impuestos.

Foto: Jamel Toppin/ Para Forbes

2.- KANYE WEST

Fortuna: 170 MDD

La nueva información sobre el acuerdo entre Kanye West y Adidas para impulsar la marca de zapatillas Yeezy ha convencido a Forbes de llamar “billionaire” al empresario y músico.

3.- ROGER FEDERER

Fortuna: 106,300 MDD

Por primera vez Roger Federer es el atleta mejor pagado, gracias a una cartera incomparable de acuerdos de respaldo lucrativos.

4.- CRISTIANO RONALDO

Fortuna: 105 MDD

Ronaldo es el atleta más seguido en las redes sociales, para 2020 sus seguidores de Instagram alcanzaron los 200 millones.

5.- LIONEL MESSI

Fortuna: 104 MDD

Messi ha sido galardonado seis veces con el Jugador del Año de la FIFA y la Bota de Oro, el máximo goleador del continente europeo.

Foto: Tomada de su cuenta oficial en Instagram.

Te puede interesar: Millonarios 2020 | Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca: ganador en la 4T, a pesar del Covid-19

6.- TYLER PERRY

Fortuna: 97 MDD

El Director, actor, productor y escritor, Perry es mejor conocido por su franquicia “Madea”, que ha recaudado más de 660 mdd.

7.- NEYMAR

Fortuna: 95,500 MDD

Neymar tiene un contrato de cinco años con Paris Saint-Germain hasta junio de 2022, por un valor de 350 mdd en salario.

8.- HOWARD STERN

Fortuna: 90 MDD

El veterano es el presentador de radio mejor pagado del mundo gracias a un contrato anual de ocho cifras con SiriusXM.

9.- LEBRON JAMES

Fortuna: 88,200 MDD

El cuatro veces MVP de la NBA, LeBron James, se unió en 2018 a Los Ángeles Lakers bajo un contrato de cuatro años y 153 mdd.

10.- DWAYNE JOHNSON

Fortuna: 87,500 MDD

Mejor conocido como “La Roca”, Johnson es el actor mejor pagado del mundo, gracias a los grandes días de pago de las próximas películas “Black Adam” y “Red Notice”.

LOS ANGELES, CA – DECEMBER 13: Dwayne Johnson is honored with a star on The Hollywood Walk of Fame on December 13, 2017 in Los Angeles, California.(Photo by JB Lacroix/ WireImage)

11.- RUSH LIMBAUGH

Fortuna: 85 MDD

A pesar de haber sido diagnosticado con cáncer de pulmón avanzado, el presentador conservador de radio continúa dominando las ondas de radio.

12.- ELLEN DEGENERES

Fortuna: 84 MDD

Después de comenzar como comediante, Ellen DeGeneres saltó a la fama en 1994 cuando su comedia “Ellen” se estrenó en televisión.

13.- BILL SIMMONS

Fortuna: 82.5 MDD

En 2016, Simmons lanzó la compañía de medios deportivos The Ringer luego de una desagradable disputa con ESPN.

14.- ELTON JOHN

Fortuna: 81 MDD

En 2019, el Tour Farewell Yellow Brick Road de Elton John recaudó 212 mdd, la segunda cifra más alta en el negocio.

Foto: @eltonofficial.

15.- JAMES PATTERSON

Fortuna: 80 MDD

El autor mejor pagado de Estados Unidos vendió casi 5 millones de libros en Estados Unidos entre junio de 2019 y junio de 2020.

16.- STEPHEN CURRY

Fortuna: 74,400 MDD

En 2017, el dos veces MVP firmó el primer contrato de 200 mdd de la NBA; desde entonces ha tenido el mejor salario de la liga en las últimas tres temporadas.

17.- ARIANA GRANDE

Fortuna: 72 MDD

El Tour Sweetener World de Ariana Grande recaudó 146 mdd en 2019.

18.- RYAN REYNOLDS

Fortuna: 71,500 MDD

Reynolds interpreta a un multimillonario en la película “Six Underground” de Netflix y protagoniza la próxima película “Red Notice”.

19.- GORDON RAMSAY

Fortuna: 70 MDD

El único chef en la lista de Celebrities es Ramsay, quien tiene 35 restaurantes en todo el mundo y protagoniza programas de televisión que incluyen ‘Hell’s Kitchen’ y ‘MasterChef’.

También lee: Los 25 multimillonarios más ricos del mundo ganan casi 255,000 mdd en dos meses

20.- JONAS BROTHERS

Fortuna: 68.500 MDD

Los Jonas Brothers recaudaron más de 1,500 mdd por parada antes de concluir su gira de reunión en febrero de 2020.

Foto: Amazon Prime Video

POR: KURT BADENHAUSEN, KELLEN BECOATS, MADELINE BERG, DAWN CHMIELEWSKI, HAYLEY CUCCINELLO, ABIGAIL FREEMAN, CHRISTINA SETTIMI, ARIEL SHAPIRO AND CHLOE SORVINO.