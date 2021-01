15 artículos en innovación y emprendimiento que te harán repensar

Hay dos grandes formas de aprender: a través de la experiencia y a través de los libros. La primera te permite poner en práctica tu conocimiento y aprender de tus propios errores y aciertos. Pero tiene la limitación de que cuando no tienes conocimiento sobre algún tema, puedes actuar de forma muy intuitiva y por lo tanto muy riesgosa.

Es aquí donde el conocimiento escrito (libros y/o artículos) tiene un gran valor: te permite aprender algo, aunque no lo hayas experimentado. Leer ilustra, enriquece, mejora conocimientos y nos ayuda a tomar mejores decisiones. Pero en un mundo lleno de nuevo contenido con cientos de miles de artículos y libros que se publican anualmente, la decisión de qué leer y que no, puede ser frustrante.

Si trabajas en alguna compañía o eres un emprendedor, seguro estás en busca de ideas, métodos, enfoques, prácticas etc., que te permitan acelerar el aprendizaje y poner en acción lo aprendido. Te surgen preguntas como ¿qué libro me permitirá obtener tal conocimiento para innovar? ¿qué artículo me puede proveer de una visión rápida para resolver algún problema de mi empresa? ¿Qué métodos me pueden permitir acelerar el crecimiento de mi startup?, etc.

En este artículo les propongo una lista (no exhaustiva) de los que considero lo mejores libros y/o artículos sobre innovación y emprendimiento del 2020. Son obras prácticas pero profundas para comprender ampliamente un área y ponerla en practica.

Cracked it: How to solve big problems and sell solutions. Si estas buscando un libro que te permita obtener herramientas desde el mundo de la consultoría para resolver problemas empresariales complejos, este es el que debes leer. Lleno de herramientas y con un enfoque muy cargado hacia la innovación y el uso del Design Thinking.

The invisible company: un libro de corte muy práctico que te puede ayudar a impulsar la innovación desde dentro de tu empresa. Lo más valioso es la cantidad de casos de empresas que diseñaron novedosos modelos de negocios dependiendo de situaciones que ocurrían en el mercado. Una estupenda colección de modelos de negocio innovadores.

The fearless organization: Una joya literaria del management. Amy Edmonson nos explican que las empresas más exitosas y capaces de innovar son ambientes seguros para criticar, retar lo establecido, equivocarse sin temor a ser juzgado, señalar errores, alzar la voz sin temor a represarías, etc., lo que ella denomina “psychological safety”.

La cultura del capital del riesgo destruye el mundo en lugar de salvarlo. Artículo crítico y muy atinado sobre el derroche de capital de riesgo invertido en proyectos digitales “basura”, principalmente en Silicon Valley. Resaltan los datos sobre hacia dónde va el capital de riesgo y cómo se discrimina a mujeres emprendedoras y personas de color.

Les aseguro que leyendo algunos de estos, los mejores libros o artículos en innovación y emprendimiento del 2020, repensaran las cosas. ¡Provecho con la digestión intelectual!

Contacto:

*Cristian Granados es profesor, investigador y consultor en el Tec de Monterrey y EGADE.

Twitter: @crisgranadoss

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.