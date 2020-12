Priorizar el talento y la digitalización en la nueva realidad

Los directores generales de las organizaciones más grandes del mundo visualizan la nueva realidad derivada de la pandemia de Covid-19 bajo la óptica de priorizar el talento y la responsabilidad social corporativa, apostando por acelerar la transformación digital de las empresas.

Como cada año, a fin de conocer de primera mano los temas apremiantes para los directores generales (CEO, por sus siglas en inglés) de todo el mundo, en KPMG desarrollamos el estudio 2020 Global CEO Outlook. Uno de los hallazgos más notables del reporte de este año es que la gestión de talento, que a inicios de 2020 estaba ubicada por debajo de otros 11 riesgos para el crecimiento, se convirtió, conforme avanzaba la pandemia, en la amenaza más importante, por encima de los riesgos relacionados con la cadena de suministro y medioambientales. En México, los riesgos vinculados al talento se ubicaron en segundo lugar, junto con los desafíos propios de la cadena de suministro y el posible regreso al territorialismo, mientras que el primer sitio lo ocupó el riesgo asociado a las tecnologías disruptivas o emergentes.

Acelerar la transformación digital

En este sentido, la pandemia de Covid-19 ha hecho un llamado crítico a la digitalización de las organizaciones en distintas áreas, como la experiencia del cliente, los nuevos modelos de negocio, los pagos electrónicos y la reconfiguración de la fuerza laboral.

Debido al confinamiento, modelos de negocio digitales y disruptivos, como aquellos relacionados con el comercio electrónico o de entrega a domicilio cobraron naturalmente mayor relevancia, pero, sobre todo, mejoraron su eficiencia. La adaptabilidad de las redes logísticas se ha visto fortalecida de manera sorprendente para atender las demandas del consumidor que, a su vez, ha incrementado su incursión en plataformas digitales.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

Estas dinámicas han propiciado la aparición de modelos de negocio adyacentes. Por ejemplo, la transportación mediante aplicaciones móviles, que ya era una realidad cotidiana, con la pandemia se adaptó para convertirse en una fuerza de distribución de productos.

Un cúmulo de factores ha conducido a la mayoría de los CEO en México (69%) a reconocer que ha aumentado la velocidad de sus programas de digitalización de operaciones y de creación de modelos operativos de nueva generación (80% a nivel global).

Por otro lado, 82% de los directores generales en nuestro país aseguran que la pandemia ha acelerado el perfeccionamiento de la experiencia digital del cliente (75% a nivel global), y 63%, tanto en México como en el mundo, considera que también se ha acelerado la creación de nuevos modelos de negocio digitales y nuevos flujos de ingresos.

Los negocios pequeños o las start-ups operan de forma alineada con la nueva realidad, aprovechando el espacio físico y las herramientas tecnológicas de forma eficiente. En cambio, las compañías que antes de la pandemia no habían abrazado totalmente la digitalización enfrentan el reto de conectarse apropiadamente con sus clientes y colaboradores.

Convivencia entre lo físico y lo virtual

De la aceleración digital se desprenden, asimismo, otros temas difíciles de proyectar a largo plazo, como el futuro de los espacios de trabajo. Ante el impacto de la pandemia, 82% de los CEO en México (69% a nivel global) concuerdan en que se reducirá el espacio de oficinas que ocupa su empresa.

No obstante, en la nueva realidad se profundiza la convivencia entre lo físico y lo virtual. Lo más factible es que ciertas actividades se sigan realizando de manera remota, pero habrá otras que requieran intervención presencial en algún punto del proceso, como la integración de personal o la licitación de ciertos servicios, en las que es importante conocer a las personas con las que se trabaja.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México

Además, destaca el tema regulatorio, pues si bien 44% de los CEO reconocen que el trabajo a distancia ha ampliado el potencial de talento disponible (63% a nivel global), es preciso definir los marcos legales para hacer de ello una realidad en beneficio de las personas y los negocios. Adicionalmente, cobran gran relevancia los desafíos relacionados con la seguridad de la información, diferentes a los previstos antes de la pandemia.

Con el objetivo de responder a la crisis y prepararse para la nueva realidad, la mitad de los directores generales en México planean invertir más capital en adquirir tecnología, como uno de sus principales objetivos estratégicos (67% a nivel global). Por otro lado, no necesariamente todas las personas están preparadas para emplear a fondo las nuevas tecnologías o para adaptarse a formas de trabajo inusitadas, así que la inversión destinada al desarrollo de habilidades del personal no puede quedar desatendida. En este sentido, en un ambiente de distanciamiento físico, uno de los principales retos del CEO es mantener al talento motivado e involucrado.

Nota: las ideas y opiniones expresadas en este escrito son del autor y no necesariamente representan las ideas y opiniones de KPMG en México.

La información aquí contenida es de naturaleza general y no tiene el propósito de abordar las circunstancias de ningún individuo o entidad en particular. Aunque procuramos proveer información correcta y oportuna, no puede haber garantía de que dicha información sea correcta en la fecha en que se reciba o que continuará siendo correcta en el futuro. Nadie debe tomar medidas con base en dicha información sin la debida asesoría profesional después de un estudio detallado de la situación en particular.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

Contacto:

Víctor Esquivel es Socio Director General de KPMG en México y Centroamérica*

Correo: [email protected]

Visita: www.delineandoestrategias.com

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.