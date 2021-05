¿Sabes lo que es un “unicornio” en la ciencia de datos? Quizás sea lo que tu empresa necesita

En medio de una pandemia que ha transformado la forma de trabajar, vender e interactuar de las personas, la ciencia de datos y la transformación digital -entendida como la aplicación de nuevas tecnologías y procesos digitales en las operaciones de una empresa- se han vuelto necesarias para cualquier compañía, tanto para grandes corporaciones como para las PyMEs.

Según un reciente estudio de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), el 20% de las PyMEs del país que venden en línea hoy en día comenzaron a hacerlo después de que la cuarentena les obligara a cerrar sus negocios. En total, aún hay un 35% de ellas que no ha dado el paso hacia el Internet como canal de venta, aunque una gran mayoría (84%), reconoce la importancia de vender en línea.

En ese sentido y bajo la situación que se vive en el país -y en todo el mundo-, la presión para que los negocios se transformen no ha hecho más que aumentar durante la pandemia de Covid-19. Prácticamente de la noche a la mañana, las empresas no han tenido más remedio que encontrar soluciones digitales alternativas para seguir siendo viables durante las contingencias sanitarias y ofrecer a los clientes el mejor servicio posible. Establecer estas soluciones cuesta a los empresarios locales no sólo mucha energía, sino sobre todo dinero, un recurso del que muchos carecen actualmente.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

Ahora bien, también hay buenas noticias, porque todos estos esfuerzos no son en vano. De hecho, todo lo contrario. A largo plazo, las herramientas y los análisis modernos basados en datos pueden marcar la diferencia, ya que proporcionan una experiencia optimizada centrada en el cliente. Esto no solo da a los pequeños minoristas locales la oportunidad de aumentar sus ventas, sino también de competir con rivales aparentemente invencibles, como Amazon. Todo lo que se necesita para que esto funcione a nivel práctico es la estrategia adecuada. Pero, ¿por dónde empezar?

1. Autogestión y aprendizaje para todos

Tenemos que dejar atrás el mito de que trabajar con datos sólo es posible para quienes tienen conocimientos muy técnicos. Puede que esto fuera así hace más de 20 años, cuando la analítica llegó por primera vez al mundo empresarial, pero con la facilidad de uso de las herramientas analíticas modernas, este ya no es el caso. La curva de aprendizaje para las nuevas herramientas tecnológicas es muy diferente a la de la generación anterior. Con la simplicidad de arrastrar y soltar, la ayuda y formación integrada, y el gran soporte de la comunidad, la tarea de gestionar datos profesionalmente nunca ha sido tan fácil. Es posible aprender estas nuevas herramientas durante el tiempo libre e implementar procesos más rápidos el mismo día.

La ciencia de datos de autogestión está dirigida a todos los empleados que no son expertos profesionales y les proporciona herramientas sencillas de usar con flujos de trabajo preconfigurados, para que puedan explorar sus datos con seguridad y precisión y alcanzar el éxito. Esto, unido a los cursos en línea que se pueden realizar por un coste bajo o nulo, hace que sea difícil de imaginar una empresa exitosa o un empleado que pueda desarrollar sus conocimientos a través de la combinación de herramientas tecnológicas y de formación.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México

2. Cualquier data, no sólo “big data“

Hay quienes creen que para obtener información útil es necesario disponer de grandes cantidades de datos con los que trabajar; sin embargo, esto no es realmente cierto. La mayoría de los proyectos de datos aprovechan conjuntos de datos relativamente pequeños para ofrecer un valor significativo. Es más importante centrarse en la calidad de los datos que en su tamaño. Desde la logística hasta el marketing, pasando por los departamentos de ingeniería y jurídico, cada uno de ellos puede albergar pequeñas cantidades de datos básicos que la empresa ha recopilado durante años. Los sistemas construidos específicamente para el análisis de datos pueden transformar las tediosas tareas de descubrimiento manual de datos en un descubrimiento automático de activos críticos.

3. Automatización

Recoger datos es una cosa, pero digerirlos, comprenderlos y convertirlos en un avance es otra. En ese sentido, utilizar las herramientas de ayer (hojas de cálculo) para los conjuntos de datos de hoy no permitirá a las PyMEs empezar a utilizar los datos de forma eficaz para impulsar los resultados empresariales. Funciones como la simplicidad del autoservicio de arrastrar y soltar, la automatización sin código, junto con la ayuda incorporada y el amplio apoyo de la comunidad, hacen que el camino hacia los conocimientos basados en datos sea mucho más fácil de recorrer. Las plataformas de análisis de datos actuales pueden eliminar el análisis manual de los datos en favor de la potencia de procesamiento de alta velocidad, lo que da lugar a conocimientos procesables más rápidos.

Sigue aquí el avance contra la pandemia en México y el mundo

El mundo de los negocios se está convirtiendo rápidamente en el mundo de la analítica. Para las PyMEs, la cuestión no es si su empresa está preparada para la analítica, sino si ha capacitado a sus empleados para ayudar a su negocio a prosperar en el campo de la batalla de datos. El término “unicornio de los datos” -una persona con conocimientos matemáticos, técnicos y narrativos para obtener insights de los datos para el negocio – ha aparecido en las narrativas de la transformación digital. Mientras que estos especialistas en datos dirigen la transformación digital y el debate, los profesionales de las PyMEs tienen la oportunidad de mejorar fácilmente sus conocimientos de datos y análisis para iniciar su travesía digital.

Las soluciones tecnológicas actuales han permitido simplificar y ampliar la accesibilidad a la analítica y la ciencia de datos para todas las organizaciones y empleados, y son la respuesta a este mítico “unicornio de los datos” para las PyMEs.

Suscríbete a Forbes México

Leandro Rodríguez, vicepresidente regional de Alteryx para América Latina*

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.