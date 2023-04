Reformulando las tendencias que impulsarán el futuro del retail

Por: Julian Coulter

Hace 6 años, el Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés) publicó un informe titulado ‘Shaping the Future of Retail for Consumer Industries’, en el cual el organismo señaló que la próxima década sería la ‘era dorada’ para el consumidor y para el sector minorista. No estaban equivocados. Además, el reporte puntualiza tendencias entre las que destacan el empoderamiento del consumidor, la adopción de tecnologías disruptivas, el poder transformador de combinar los espacios digitales y físicos de ventas, entre otras.

Sin embargo, en las 32 páginas que conforman el análisis, no se menciona el rol que juega el contexto macroeconómico para determinar el éxito o fracaso de alguna compañía de este sector, y lo que implica estar preparados para ello. Tampoco la llegada de la Inteligencia Artificial (IA)como una tecnología de apoyo.

Bajo esa perspectiva y con el objetivo de analizar cómo los cambios constantes en el entorno global impactan las necesidades de los consumidores mexicanos, desarrollamos junto con la firma de análisis Offerwise una encuesta que ofreció hallazgos interesantes, entre los que destacan cómo ahora el consumidor está siendo más intencional y cuidadoso con sus finanzas personales antes de realizar una compra. De hecho para el 70% de las personas entrevistadas, el precio es el factor decisivo de compra.

Tanto Offerwise como el WEF coinciden en algo: los canales digitales y la tecnología serán el motor de la constante transformación (y añado adaptación) de esta industria. De acuerdo con el informe de la consultora, 59% considera a Google la plataforma destino para encontrar información sobre los productos que quiere comprar, mientras que 76% declaró haber utilizado el buscador de Google dentro de su proceso de compra, al tiempo que 53% señaló a YouTube.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

Sobre las perspectivas futuras del consumidor, el informe subrayó que las personas priorizarán compras más prácticas y rápidas (64%), que la experiencia sea más innovadora y tecnológica (44%) y ofertas personalizadas (42%).

Como podemos anticipar, el cliente correcto será un objetivo en movimiento. Las compañías necesitan confiar en el potencial de la IA para capitalizar los cambios continuos. Por ejemplo, el mercado puede acceder a soluciones como campañas de alto rendimiento, que les permita crear una sola campaña centrada en sus objetivos de marketing y que se adapte a todos los formatos y canales que están empleando sus clientes para investigar y comprar. Además esta tecnología mezcla y combina los recursos creativos para crear anuncios atractivos y personalizados.

Como pioneros en el desarrollo de innovaciones potenciadas por IA, nos emociona la revolución tecnológica que estamos presenciando, que está reformulando tendencias que solo hace 5 años parecían directrices establecidas y que están agregando un valor inmenso para las empresas y los vendedores de todo el mundo, al igual que lo hizo la llegada del Internet a finales de los 90 y la aparición de la informática móvil a principios de la década de 2000. Todo esto nos permitirá a las organizaciones aprovechar esas nuevas oportunidades, aún en el contexto actual.

Contacto:

Julian Coulter, director general de Google México

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México