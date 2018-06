Con la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos hacia México y Canadá, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ha muerto, consideró la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

“Ya nadie hablará dentro de poco de la renegociación del TLCAN, nos empezaremos a meter a hablar de los nuevos aranceles. Estamos instalados en prácticamente una guerra comercial, en una guerra de gran profundidad, en la que queda claro que el TLCAN ha muerto y la renegociación con sus tres capítulos atorados ha pasado en tercer o quinto plano”, comentó Cuauhtémoc Rivera, presidente de la asociación, durante la presentación de una encuesta a comercios.

El 60% de los encuestados considera que la renegociación del TLCAN no le beneficiará, arroja el estudio aplicado durante la segunda quincena de mayo a comerciantes, trabajadores y clientes de 1,142 pequeños puntos de venta en la Ciudad de México (474), Jalisco (372) y Nuevo León (296).

“Ya no habrá acuerdo trilateral. La negociación del TLCAN no es posible porque no hay voluntad política de Estados Unidos. Tenemos que entender esa nueva realidad. Entraremos a una etapa que significa aranceles, actividad comercial con reglas no definidas y de acuerdo con la demanda y oferta”, agregó Rivera.

Respecto a las elecciones y las capacidades de los candidatos para ejercer la presidencia, los encuestados colocaron en primer lugar a Andrés Manuel López Obrador (39.5%), luego a Ricardo Anaya (20.3%) y a José Antonio Meade (16%).

De igual manera, 8 de cada 10 encuestados señalaron que saldrán a votar el próximo 1 de julio, arrojan los resultados del estudio.

