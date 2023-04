Por: Jose Roberto Balmori

El riesgo sistémico bancario es un efecto dominó, en el que un banco grande (la primera “ficha” que cae) causa el colapso del resto de los bancos (o “fichas”) en un sistema financiero, ya sea este nacional o internacional. En varios países desarrollados —Estados Unidos, Suiza, Alemania, entre otros— sigue aumentando la posibilidad de que la quiebra de un banco comercial de grandes dimensiones cause un riesgo sistémico bancario internacional. A continuación, explico el contexto actual que exacerba las posibilidades de una crisis financiera, la regulación internacional existente que lucha por impedir dicho riesgo sistémico bancario, así como las consecuencias para México.

En cuanto al contexto actual, en marzo de este año nos enteramos de la quiebra de Silicon Valley Bank (SVB) por las pérdidas generadas ante el aumento de las tasas de interés en los Estados Unidos. En particular, el banco central de nuestro vecino del norte, la Federal Reserve, ha acelerado el aumento de las tasas en ese país con el objetivo de contener la inflación. Sin embargo, estos incrementos en las tasas de interés han impactado a bancos pequeños y medianos, tales como SVB, los cuales compraron bonos de largo plazo muy caros que hoy valen menos. La falta de pericia por parte de los administradores de riesgo de estos intermediarios financieros ha causado que la gente corra a sacar su dinero de dichos bancos por miedo a que ya no puedan pagarles. A este fenómeno se lo conoce como “profecía autocumplida” o “corrida de banco”, el cual deja un desbalance aún más grande en los libros de dicho banco, llevándolo ultimadamente a la quiebra.

No obstante que ninguno de estos bancos, incluidos SVB, son capaces de causar un riesgo sistémico, la suma de la quiebra de muchos de ellos, aunado al contagio de desconfianza en otros países desarrollados, pueden en su conjunto causar una crisis financiera internacional. En los últimos días nos hemos enterado de que varios bancos europeos con riesgo sistémico, tales como Credit Suisse o Deutsche Bank, entraron en serios problemas. Cabe aclarar que ambos bancos ya andaban de capa caída desde hace varios años. Por un lado, Credit Suisse pasó de valer 70,000 millones de dólares en el 2006 a 10,0000 millones de dólares en el 2022. Finalmente, fue adquirido hace pocos días por UBS —el banco más grande de Suiza— por tan solo 3,000 millones de dólares. Sin duda, un muy mal negocio para los accionistas y tenedores de deuda de Credit Suisse. Por otro lado, Deutsche Bank —el banco más grande de Alemania— ha hecho varias restructuras en la última década que lo posicionan un poco mejor que Credit Suisse. Sin embargo, si sus clientes dejan de tener confianza en dicho banco, pueden ser el siguiente eslabón en la hilera de fichas de dominó.

Es importante mencionar que la regulación internacional existente para luchar contra el riesgo sistémico puede impedir una crisis financiera. En particular, a consecuencia del 2008, la mayoría de los bancos del mundo tienen que mantener cierto porcentaje de capital de sus accionistas en los libros para hacer frente a cambios en las tasas de interés o en los riesgos de crédito. Asimismo, los bancos con riesgo sistémico tienen que ajustar su capital por pérdidas no realizadas en los valores que tengan en sus libros; es decir, tener suficiente capital para cuando haya cambios en las tasas de interés. La mayor parte de los bancos en los Estados Unidos y en Europa pasan todo tipo de pruebas de estrés. Sin embargo, los bancos pequeños y medianos de países desarrollados, los cuales no son sujetos de toda la regulación de riesgo sistémico, pueden no correr la misma suerte.

Por fortuna, México se encuentra en una posición cómoda porque todos los bancos, ya sean estos pequeños y grande, tienen que cumplir con la regulación completa de riesgo sistémico. Lo que es más, dada la poca penetración bancaria en nuestro país —aproximadamente del 20% del producto interno bruto—, las posibilidades de una crisis financiera son prácticamente nulas. No obstante, al ser una economía muy abierta, el coletazo de una posible crisis financiera puede llegar en la forma de una crisis económica; algo así como un “catarrito” que se vuelve “neumonía”. Ahora bien, si a usted amable lector no le gusta correr nada de riesgo, lo mejor es tener hasta el equivalente a 400 mil unidades de inversión (UDIS) —alrededor de 2 millones 55 mil pesos— en diferentes cuentas bancarias de distintas instituciones financieras, ya que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) cubrirá la totalidad de sus depósitos, siempre que no exceda dicha cantidad en cada banco.

Contacto:

Jose Roberto Balmori, director de los programas de licenciatura de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac México

Twitter @jrbalmori

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.