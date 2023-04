Se reconfigura el influencer marketing

Por: Wikichava

Mientras el mercado de influencers se incrementa, los indicadores económicos apuntan una baja en el presupuesto para un sector específico ¿qué hicieron mal?

Cuando pronosticaron la desaparición de los influencers para 2023 algo se hizo mal en el estudio que lo afirmaba, el argumento apuntaba a un “cambio lógico” que suponía la maduración de las marcas en su presencia digital, es decir que las marcas lograrían conectar con mayor poder entre las audiencias que un influenciador, honestamente deberían despedir a los involucrados en el reporte por una pésima interpretación de los datos que analizaron, todo salió mal con excepción de anticipar la llegada de una crisis entre influencers, pero esa crisis no fue del todo generalizada, sino que apuntaría a un sector que fue, en su momento, el más lucrativo del influencer marketing entre el 2010 y 2019.

Se estima que el mercado global de influencers superará los 16 mil millones de dólares para 2023, eso significa que este mercado está mas vivo y dinámico que nunca, a pesar de una ligera caída en 2021, la recuperación supera la inversión pre pandemia. Sin embargo, los nuevos presupuestos sufrieron una reconfiguración, esto dejará marginados a los influencers y las celebridades con millones de seguidores ¿qué hicieron mal? Ellos nada, los que hicieron un mal su trabajo fueron los primeros especialistas y las agencias que no supieron interpretar los números y las estadísticas, si bien nadie sabía con certeza las claves del nuevo mercado ¿entonces qué pasó? Lo que vemos es una estabilización de la curva de aprendizaje sobre esa burbuja en que vivían muchas celebridades que presumían millones de seguidores, esa métrica era un canto de sirenas que media la popularidad sin distinguir entre cifras reales o infladas por los llamados bots o perfiles falsos, rusos, indios o chinos, poco a poco las marcas descubrían que su inversión era poco rentable en comparación con lo que esperaban. Fue entonces cuando las inversiones comenzaron a experimentar cambios, ya no importaban los seguidores, ahora importaban el alcance o la interacción, fue ahí donde, por primera vez se invitó a la fiesta los influencers que no tenían los cientos de miles se seguidores pero, en cambio, tenían comunidad, fidelidad e interés real del público.

Para 2023 influencer Marketing Hub reportó que la inversión en Nano-influencers (10,000 seguidores) será la más alta de la escala con 39% de todos los presupuestos, el 30% de inversión se llevará a los Micro-Influencer (menos de 100,000), el 19% para Macro-Influencers y 12% para los Mega-Influencers que superan el millón de seguidores ¿a qué se debe el cambio? La respuesta no se centra en lo que hicieron mal las celebridades; las agencias descubrieron que a menor cantidad de seguidores la conexión con la campaña podía obtener hasta un 60% más de rendimiento, comparado con quienes tienen más de 10 millones de seguidores que cobran como si llegaran a esos 10 millones pero solo conectan con menos del 5% de su audiencia.

La mayor sacudida será para los especialistas y las agencias encargadas de gestionar estrategias digitales, Perla Buenrostro, directora de Bolder Grupo, ve este momento como una oportunidad de oro para emprendedores: “hay mucho potencial en generar contenido de mayor valor y más sustantivo”, en Bolder han identificado los principales problemas que enfrentan las emprendedoras y ven las estrategias con Nano-influencers una excelente forma de “humanizar” los mensajes de grandes y pequeñas empresas de nicho “los presupuestos acercarán las campañas con personas mas reales, algo que buscan tanto las audiencias como aquellos que quieren crecer su negocio”. Ahora viene una lección importante que aprender y no quedará sobre el valor que aporta un influencer sino en el valor que puede aportar una agencia, identificar cuál funciona mejor será el siguiente reto que no es fácil.

