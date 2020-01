Sicilia y Le Barón alistan caravana de Cuernavaca a CDMX para pedir paz y justicia

Este jueves 23 de enero la familia Le Barón y el activista Javier Sicilia encabezarán la Caravana de la Paz, la cual saldrá de Cuernavaca, Morelos, con dirección al Zócalo capitalino en la Ciudad de México, con la intención de exigir resultados ante la inseguridad que vive el país.

El objetivo de dicha movilización es llamar a la unidad nacional, así como pedirle al presidente Andrés Manuel López Obrador atienda la agenda de paz, verdad y justicia ante los índices de violencia que atraviesa México, han asegurado tanto Sicilia como la familia Le Baron.

A pesar de que Javier Sicilia expresó la esperanza de que ser recibidos por el ejecutivo al llegar a la plancha principal, hace un par de días López Obrador confirmó que no será así para no afectar la investidura presidencial, por lo que serán atendidos por integrantes del gabinete.

“No los voy a recibir yo, los va a recibir el gabinete de seguridad para no hacer un espectáculo, no me gusta ese manejo propagandístico, tengo que cuidar la investidura presidencial”, explicó el presidente.

En tanto, Sicilia ha reiterado que la intención del movimiento no es ir en contra de la actual administración ni de “sentar en el banquillo de los acusados” al Ejecutivo, sino abordar la situación en la que se encuentra el país.

“Se trata de llamarlo (a Andrés Manuel López Obrador) a retomar la agenda sobre verdad, justica y paz de Justicia Transicional, que el 14 de septiembre de 2018 asumió en este mismo recinto (Centro Cultural Universitario CCU) de cara a las víctimas y a la nación como la agenda prioritaria del país”, indicó Javier Sicilia durante una conferencia de prensa.

El itinerario

Tras la salida del contingente el día de mañana desde Palomas de la Paz en el estado de Morelos, para el viernes 24 el grupo tiene planeado llegar a Coajomulco, para después arribar a la capital del país, detallaron en su momento los organizadores.

Una vez en la CDMX, partirán de la Estela de Luz a las 9 de la mañana el 26 de enero, además se detendrán en cada uno de los antimonumentos que estén a su paso, refirieron.

Explicaron que no podrán costear los gastos de los ciudadanos que se sumen al movimiento, pero les sugirieron mantenerse en el agotamiento de la carretera o el carril de la derecha cuando lleguen a la ciudad. Además pidieron a las autoridades locales y federales velar por la seguridad de los manifestantes.

Hace una semana, la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, recibió a Javier Sicilia y a la defensora de derechos humanos, Marieclaire Acosta en las instalaciones de la entidad de gobierno, donde confirmó la seguridad de los marchantes.

Durante la reunión, Sicilia y Acosta le entregaron un documento elaborado por investigadores del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) referente a la justicia transicional, en el marco de solicitud de justicia, paz y verdad para el país.