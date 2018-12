Sin financiamiento para el muro, Trump amenaza con cerrar frontera sur

Reuters.- El presidente Donald Trump amenazó el viernes con cerrar la frontera sur de Estados Unidos si el Congreso no acuerda habilitar los 5.000 millones de dólares necesarios para financiar el muro que prometió en el límite con México, además criticó a tres países centroamericanos por la ola de migrantes.

Trump expresó su molestia por tuits desde la Casa Blanca, mientras gran parte del gobierno federal seguía paralizado por falta de fondos, en momentos en que el Congreso está en un receso hasta la próxima semana.

We will be forced to close the Southern Border entirely if the Obstructionist Democrats do not give us the money to finish the Wall & also change the ridiculous immigration laws that our Country is saddled with. Hard to believe there was a Congress & President who would approve!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 28, 2018