Statoil cambia de piel: apuesta por energías renovables

La empresa noruega Statoil cambió de nombre a Equinor. Esta transformación pretende sumar a las energías renovables a su portafolio.

Su directora general en México, Monica Bøe, detalló que el nombre remite a las palabras de equidad y equilibro con el medio ambiente.

“Cambiamos nombre, pero no cambiamos quienes somos”, agregó la directiva durante su participación en el foro How will we power the world?, organizado por EY y Forbes México.

Bøe recordó que la industria fósil produce 80% de la energía ddl mundo, mientras que apenas 1% depende de las fuentes renovables.

La compañía se ha propuesto equilibrar su portafolio hasta 20% de renovables hacia 2030.

Uno de sus primeros esfuerzos ocurre en países como Reino Unido, Alemania y Polonia donde han instalado parques eólicos para abastecer a un millón de hogares.