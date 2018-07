¿Te casas? Pon tu mesa de regalos en manos de estos emprendedores

Cuando Tere Cremona y Raúl González decidieron casarse jamás imaginaron que más allá de lo difícil que era organizar una boda, en su caso dos, debido a que ella es de Argentina y él de México, les llegaría a generar un mayor dolor de cabeza un tema que pensaban sería más que sencillo de manejar: la mesa de regalos de sus fiestas.

Y es que de Argentina no pudieron traer aquí, por lo caro que salía el flete, ninguno de los presentes que les dieron, y para la de México tuvieron que conformarse con tomar lo que pudieron debido a que la tienda donde habían puesto su mesa tenía muy poco inventario y las cosas que había no les interesaban.

“Aún recuerdo que tuvimos que tomar un extractor de jugos que sigue estando siete años después en su caja en nuestra casa, debajo de mil cosas, porque no nos sirve para nada”, relata Cremona a Forbes México.

Fue este frustrante hecho lo que los llevó a crear Uniko, una startup mitad fintech y eCommerce que crearon con el objetivo de que ninguna pareja volviera a sufrir la mala experiencia que tuvieron en su momento con una cosa que debía representar para ellos más gusto que fastidio.

Cambio de paradigma

Lo que se propusieron hacer Tere y Raúl con esta compañía fue generar una nueva opción de mesa de regalos para aquellas personas que decidan casarse, misma que se adapte a la realidad que hoy viven las parejas.

“Nos dimos cuenta de que el estilo de vida que tienen hoy las parejas no está haciendo ya match con la opción de mesa de regalos tradicional que tienen las tiendas departamentales, porque muchas parejas hoy viven juntas de antes y no necesitan los regalos que usualmente se dan para la casa, o existen otras que no están buscando cosas físicas, sino experiencias de vida que los marquen”, explica la emprendedora.

Bajo este contexto, Uniko lo que ofrece a los novios es una mesa de regalos online en la que no sólo se puedan dar a ellos presentes clásicos como electrodomésticos, sino también viajes de luna de miel, desde tours hasta cruceros, cenas románticas, noches de alojamiento en hoteles, clases de buceo, entradas a parques de diversiones e inclusive boletos para conciertos.

Y para aquellas parejas que consideren esto insuficiente, explica Tere Cremona, existe también la posibilidad de que puedan ellos acceder al dinero que en conjunto recopilaron con todos los regalos que sus invitados les dieron.

“Algo que se nos hace muy importante es que damos también la oportunidad a las parejas de tomar el dinero que se juntó de sus regalos y llevárselo, esto se nos hace justo, que puedan ocuparlo en lo que más lo necesiten, ya sea para pagar algo de su casa, hacer algún viaje que no tengamos, dar el enganche para un auto o inclusive invertirlo”, detalla Cremona.

La emprendedora originaria de Argentina señala que a la fecha han tenido parejas que se han llevado en efectivo hasta 350,000 pesos en regalos que les han realizado, aunque, comúnmente, el promedio de dinero que suelen llegar a llevarse los esposos suele ser de 65,000 pesos.

Para este año, la compañía basada en la Ciudad de México tiene previsto cerrar habiendo entregado a los 3,500 clientes que vislumbran aglutinarán alrededor de 100 millones de pesos (mdp). Para 2019 su apuesta es sumar 10,000 clientes y transaccionar con ellos 550 mdp.

Es importante señalar que todas los regalos que sus amigos y familiares quieran dar a los novios se tienen que adquirir vía la website de Uniko, aunque, para aquellas personas que no se sientan seguras de hacerlo por este canal, también existe un número telefónico de apoyo desde donde los pueden adquirir.

Crecimiento

Para poder conseguir este desarrollo que han venido experimentando, la startup de Tere y Raúl ha recibido, desde su apertura hasta hoy, inversiones por poco más de 700,000 dólares, provenientes de aceleradoras como 500 Startups y fondos como Rokk3r Fuel, propiedad de Salim Ismail, uno de los hombres detrás de Singularity University, además de distintas family offices de España y Ecuador.

Dado el alcance que han tenido, la compañía explica que seguirán impulsando su presencia en México, además de que empezarán a estudiar la posibilidad de expandir sus operaciones a Colombia y al mercado latino de Estados Unidos.

“En México hemos podido crecer de una manera muy importante y creemos que este mismo alcance podemos replicarlo en Latinoamérica, ya que en toda la región se realizan cada año más de 5 millones de bodas”, menciona.

Asimismo, los emprendedores también se encuentran considerando la apertura de nuevas verticales de eventos en su negocio, como son baby showers, XV años y más, ya que, sin que haya sido creada para ellos, han tenido casos de clientes que ha usado su plataforma para fiestas que no son precisamente bodas.

“Hemos tenido ya clientes que han utilizado la plataforma para su baby shower y con el dinero que juntan se pagan el parto de su bebé, o personas lo toman para su graduación y con el dinero que reciben se pagan más estudios fuera de México, al final el mercado de regalos en México vale más de 20,000 millones de pesos y existe una gran oportunidad”, concluye.