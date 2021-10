¿Tener una franquicia es para ti, qué rendimientos te daría?

Replicar un negocio que ya se ha posicionado de forma exitosa puede ser una opción segura para alguien que quiere invertir, esa es la esencia de una franquicia. Si te perdiste el ABC de las franquicias, necesitas leer esa primera entrega antes de checar esto, ya que previamente exploramos su definición, su funcionamiento, la forma segura de solicitar informes y asesoría para no caer en un fraude.

Cuando hayas echado un buen vistazo a esa información, regresa a este punto.

En entrevista con +Dinero de Forbes México, Juan Manuel Gallástegui, CEO de Gallástegui Armella Franquicias y fundador de la Asociación Mexicana de Franquicias, explicó que en México existen alrededor de 2,000 empresas franquiciantes en todo el país y cerca de 100 mil puntos de venta franquiciados. Cada vez que se abre uno de estos, se generan, en promedio, siete u ocho empleos, desde el año 1990, fecha en que llegó el esquema de la franquicia a la República Mexicana.

“Cuando abres un restaurante, por ejemplo, estás generando 25 o 30 puestos de trabajo, generas empleos destinados a la atención del establecimiento, al proveedor de determinados alimentos, a la empresa que lavará los manteles, entre muchos otros. Hablamos de cerca de tres millones de empleos indirectos generados desde el 90”, explicó el directivo e igualmente añadió que las regalías que se pagan en las franquicias rondan de 4 a 6%, en promedio.

¿Cómo saber que la franquicia es el negocio para ti?

Es difícil responder esta pregunta a la ligera, desde el punto de vista del especialista, es importante considerar que en una franquicia no solo te vuelves dueño de los ladrillos y de una marca, sino que también hay una serie de lineamentos a seguir.

“Los interesados deben ceñirse a las directrices que se le marquen para operar una franquicia, eso en términos de los estándares fijados por el franquiciante. Ese es el primer punto fundamental: saber si soy capaz de ser franquiciatario en el sentido de estar dispuesto(a) a seguir órdenes aunque el negocio sea mío y yo le pague a los empleados. Si no existe esa disponibilidad, a lo mejor la franquicia no es un negocio para ti”, advierte.

Punto número dos: pregúntate ¿tengo el tiempo para operar mi franquicia o no?, ¿prefiero invertir y supervisar a alguien que esté operando la franquicia?

Tercer aspecto importante: ¿dónde quiero operar mi franquicia? “Hay personas que buscan operar en una ubicación que no esté a más de cinco minutos de sus casas, pero habría que evaluar la cercanía de opciones o las alternativas en caso de tener que ir más lejos”, dice Juan Manuel Gallástegui.

Punto cuatro: ¿qué sector te interesaría más allá de los rendimientos? Si bien los rendimientos son importantes al momento de tomar la decisión de comprar una franquicia, también es esencial que se trate de un rubro en el que disfrutes incursionar. Tal vez pienses que un taller automotriz es la mejor inversión, pero no eres amante de los autos, simplemente no te apasiona saber de motores o solo no quieres ensuciarte las manos.

“Cuando me preguntan cuál es la mejor franquicia para invertir mi respuesta es ¡no existe! Existe la mejor franquicia para ti, la que reúne las condiciones que tú buscas, pero sin duda es básico tener claro si puedes apegarte a los lineamientos antes mencionados. Conozco clientes que tienen más de 10 franquicias y desean invertir en más porque prefieren que les indiquen cómo hacer las cosas para llegar a un buen resultado”, añade el CEO de Gallástegui Armella Franquicias.

Ahora sí, hagamos cuentas

Le pedimos a Juan Manuel hacer un ejercicio hipotético para saber el nivel de ganancias que puede dejar una franquicia, aquí los números:

Con una inversión de 600 mil pesos en una franquicia que te da un rendimiento bajo del 15%, tu utilidad mensual sería de aproximadamente $7,500 pesos, o sea $90,000 pesos al año.

¿Cómo ves?

Y ahora que hemos llegado al final de este recorrido por el ABC de las franquicias, no dejes de compartirnos tus dudas y comentarios.

