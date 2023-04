Tequila Casa Don Ramón apuesta por la personalización para afianzarse en el mercado premium

Aunque cada día en México hay mayores productores de tequila, Casa Don Ramón Personalizado busca consolidarse en el mercado nacional premium ofreciendo una experiencia única a los consumidores a través de una botella que plasme la identidad y gusto exquisito de cada cliente.

A lo largo de 14 años y gracias a su famoso “corte diamante”, la tequilera ha logrado posicionarse en el gusto del consumidor a través de una gama de categorías del destilado con tratamientos únicos que se ven enriquecidos con una botella diseñada para cada ocasión especial.

Casa Don Ramón Personalizado ofrece tequila y mezcal personalizado. Para el primer caso cuenta con 4 familias: la primera de ellas es Punta Diamante y se compone de un tequila blanco, uno reposado y uno añejo cristalino; la segunda familia se ha denominado Línea Platinium y consta de 3 presentaciones exquisitas, una con tequila plata platinium, otro con un reposado cristalino y otra con un añejo cristalino; una tercer familia se basa en ediciones especiales con estuche de piel y consta de 3 diferentes tipos de botellas, uno blanco, uno añejo y uno extra añejo, todas con hojuelas de plata y oro comestibles; y la cuarta familia que tiene cristales incrustados de Swarovski y también contiene hojuelas de oro comestibles, dentro de esta familia encontramos un tequila edición especial de 25 aniversario con tequila extra añejo con más de 3 años de reposo en barricas de roble americano. Adicionalmente también se cuenta con un tequila sabor tamarindo. En lo referente al mezcal joven, contamos con dos presentaciones, una de ellas elaborada con variedad Salmiana y otra con variedad Espadín.

Casa Don Ramón Personalizado se fundó en 1996 en Jalisco, México. En el 2018, fue adquirida por la familia de bebidas y licores Dialce; una subsidiaria del Grupo The iidea Company, la cual también es hogar de Tequila Don Álvaro, Tequila Buen Amigo y Tequila Valeroso.

“Nuestro sello tiene que ver con la botella. Nosotros hemos sido disruptivos e innovadores y estamos conscientes de que ofrecer valor agregado basado en emociones y en la cultura sobre las espirituosas mexicanas nos hace ser diferentes a las otras marcas”.

“En esencia, nuestra misión es llevar la cultura del tequila y del mezcal a todos los rincones del planeta, una tarea que es complicada pero gratificante porque nos posicionará como la autoridad en la materia, mucho más allá del alcance que ya tenemos con los litros producidos”, consideró Elizabeth Damian, directora general de Tequila Don Ramón Personalizado, en entrevista con Forbes México.

Tan sólo el año pasado, esta industria produjo en el país 651 millones de litros de tequila y el Consejo Regulador del Tequila prevé que su producción aumente un 7% para este 2023, principalmente por el boom en la demanda internacional.

Para Casa Don Ramón Personalizado, llevar la experiencia del tequila a Estados Unidos y en Europa se han convertido en un eje rector que la tequilera busca explotar a través de su modelo de franquicias.

“Somos una de las principales tequileras en el país y tenemos dos grandes áreas que cubren el retail y otra que se dedica al tequila y al mezcal personalizado. En esta última tenemos un modelo de negocios basado en franquicias que ha sido muy exitoso, ya contamos con más de 600 unidades en todo México y en Estados Unidos. Y con este modelo garantizamos que el tequila pueda llegar a todas las ciudades del país directo desde la destilería”, comentó.

Elizabeth Damian Guerrero, directora general de Casa Don Ramón Personalizado. Foto: © Oswaldo Ramírez.

Esta firma es una de las principales casas tequileras en México y en el mundo. Desde hace 14 años, su misión en México ha estado enfocada en personalizar las bebidas espirituosas a través de su exclusiva técnica “corte diamante”.

“Acercamos a todos nuestros clientes la magia de estas bebidas que son ícono nacional grabando en ellas cualquier logo, imagen o mensaje según el deseo que se tenga. Es así como nace el concepto de personalización: una experiencia para cada momento”.

Actualmente, cinco estado del país cuentan con la denominación de origen del tequila: Michoacán, Tamaulipas, Nayarit, Guanajuato y fundamentalmente Jalisco.

En 2020, esta entidad aportó 74.3% de la producción nacional de agave tequilero que ayudaron al sector a obtener ganancias por 24 mil 650 millones de pesos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía y del Consejo Regulador del Tequila (CRT).

Aunque el gusto por el tequila en el mundo se ha incrementado, la producción y comercialización de líquidos basados en esta bebida mexicana, incluso la siembra y cosecha del agave hechos en países como China, son retos que los productores nacionales deben enfrentar.

Sin embargo, para Elizabeth Damian, directora general de Tequila Casa Don Ramón Personalizado, la certeza y calidad en la producción en México pueden hacer frente al acecho de bebidas pirata.

“Partamos desde el punto de que para que sea tequila debe tener denominación de origen y la denominación de origen sólo la tenemos en México. Si no se cumple con las disposiciones de zona geográfica en la que se produce, si no es agave azul tequilana Weber, si no está certificado, aunque sea fabricado en cualquier otro lado, aunque tenga un proceso similar o parecido, simplemente no es tequila”, afirmó.

“Entonces, aquellos que se ostenten como fabricantes de tequila y no cumplen no son competencia para nosotros porque no tiene una denominación de origen y no tiene esa certificación que es tan importante que es la que nos avala orgullosamente”, apuntó Damian.

